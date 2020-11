Négociation des professionnelles en soins - La FIQ conclut une entente de principe avec le gouvernement sur les matières sectorielles





QUÉBEC, le 23 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Au cours des dernières heures, la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ a conclu une entente de principe avec le gouvernement sur les matières sectorielles. « C'est une entente qui permettra d'améliorer significativement les conditions de travail des infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes du Québec », d'annoncer Nancy Bédard, présidente de la FIQ.

Les déléguées de la FIQ et de la FIQ | Secteur privé seront rencontrées virtuellement plus tard aujourd'hui lors d'un conseil national extraordinaire afin de prendre connaissance du contenu et se prononcer par un vote sur cette entente de principe sectorielle. Par respect pour la structure démocratique, aucun autre commentaire ne sera fait pour le moment.

Rappelons que cette entente ne touche pas les matières intersectorielles dont le salaire, la retraite, les droits parentaux et les disparités régionales. L'alliance APTS-FIQ poursuivra les négociations sur ces matières.

À propos de la FIQ et la FIQP

La FIQ et la FIQP comptent près de 76 000 membres infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques oeuvrant dans les établissements de santé aux quatre coins du Québec. Elles sont des organisations féministes, composées à près de 90 % de femmes, vouées à la défense de leurs membres, mais également à celle des patient-e-s et du réseau public de santé.

SOURCE Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec - FIQ

Communiqué envoyé le 23 novembre 2020 à 17:40 et diffusé par :