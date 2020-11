GlobalLogic acquiert ECS Group, une importante société de transformation numérique basée au Royaume-Uni





GlobalLogic Inc., un chef de file de l'ingénierie des produits numériques, a annoncé aujourd'hui avoir acquis ECS Group, un leader du conseil en transformation numérique et en DevOps. Basée à Londres, ECS propose des solutions numériques qui exploitent les toutes dernières technologies cloud, en se focalisant notamment sur l'ingénierie numérique, l'analyse des données et l'expérience client. La société dessert de multiples industries, mais possède une expertise particulière dans le secteur des services bancaires et financiers.

En acquérant ECS, GlobalLogic fait progresser sa stratégie européenne, étend son empreinte dans le domaine des services financiers et ajoute à son portefeuille une multitude d'offres complémentaires centrées sur le cloud. ECS apporte à GlobalLogic ses compétences très appréciées en architecture cloud et en services de conseil, ainsi que son expertise des principales plateformes cloud. ECS possède notamment de riches capacités Amazon Web Services (AWS) qui singularise cette société en tant que partenaire de premier plan en matière de conseil et de prestation de services Amazon Connect. Par ailleurs, ECS est détentrice de l'Accréditation en compétences DevOps (DevOps Competency Accreditation) d'AWS.

« Nous sommes toujours à la recherche d'entreprises différenciées qui nous permettent d'améliorer nos capacités et d'élargir notre portée », a déclaré Shashank Samant, président et chef de la direction de GlobalLogic. « L'expertise d'ECS en matière de services cloud complexes, son fort positionnement et sa présence établie au Royaume-Uni, ainsi que l'expertise de la société dans les secteurs réglementés tels que les services financiers, tout cela constitue des ajouts précieux pour GlobalLogic. Nous sommes très heureux d'avoir la talentueuse équipe d'ECS à nos côtés pour offrir des résultats numériques exceptionnels à nos clients. »

Fondée en 2008, ECS compte actuellement plus de 650 employés à travers le monde. Sa compétence principale est de permettre à ses clients de tirer parti des technologies cloud et de l'ingénierie numérique pour devenir plus centrés sur le client, plus agiles et plus efficaces. La société utilise des méthodologies Agile et des techniques DevOps de niveau entreprise pour déployer et faire évoluer rapidement des équipes travaillant sur des projets clients critiques. Alors que les banques de détail de premier ordre représentent la base de la clientèle d'ECS, la société travaille également avec des clients de renom dans d'autres secteurs tels que les télécommunications, les produits pharmaceutiques et l'énergie.

« La demande pour les services d'ingénierie numérique et les services cloud continue de croître à un rythme accéléré », a déclaré Mark Farrington, PDG d'ECS. « Rejoindre GlobalLogic va changer la donne pour ECS. En bénéficiant d'un accès à un ensemble plus large de compétences et à une échelle mondiale, nous allons pouvoir saisir un plus large éventail d'opportunités clients. Avec sa culture axée sur les personnes, GlobalLogic est un partenaire idéal pour ECS, et ce à tous les niveaux. Nous sommes ravis de faire ce parcours ensemble. »

Les conditions de la transaction n'ont pas été divulguées. En vertu de cet accord, ECS continuera d'opérer avec sa direction et son personnel existants en tant que filiale à part entière de GlobalLogic.

Alantra a agi en tant que conseiller principal d'ECS, a clairement identifié la nécessité stratégique d'un accord avec GlobalLogic et a joué un rôle clé dans la gestion du processus de transaction.

À propos d'ECS

Fondée en 2008, ECS est une société de conseil en transformation numérique basée au Royaume-Uni. Bien que spécialisée dans les domaines de la conformité réglementaire, la société aide des clients de tous les secteurs à transformer leurs activités à l'aide de solutions informatiques personnalisées avancées, proposant des solutions de données et d'analyse, d'expérience client et d'ingénierie numérique. Pour les clients souhaitant utiliser des produits clés en main, ECS est également spécialisée dans le déploiement éprouvé de plateformes cloud et de gestion des données telles que ServiceNow, Splunk et Amazon Web Services. Grâce à son excellence en ingénierie, l'équipe d'ECS s'est engagée à offrir aux clients des solutions intelligentes basées sur les données qui améliorent l'engagement client et la productivité du personnel.

À propos de GlobalLogic

GlobalLogic (www.globallogic.com) est un chef de file de l'ingénierie des produits numériques. Nous aidons nos clients à concevoir et à créer des produits, des plateformes et des expériences numériques, innovants pour le monde moderne. En intégrant conception stratégique, ingénierie complexe et expertise sectorielle verticale, nous aidons nos clients à imaginer ce qui est possible et à accélérer leur transition vers les activités numériques de demain. Ayant son siège social dans la Silicon Valley, GlobalLogic exploite des studios de conception et des centres d'ingénierie dans le monde entier, faisant ainsi bénéficier de sa vaste expérience ses clients des secteurs des communications, des services financiers, de l'automobile, de la santé, de la technologie, des médias et du divertissement, de la fabrication et des semi-conducteurs.

GlobalLogic est une marque de GlobalLogic. Toutes les autres marques et tous les autres noms de produits ou services sont des marques de commerce ou de service de leurs propriétaires respectifs.

