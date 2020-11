L'Oréal Paris Canada lance la période de mise en candidature pour la 5e édition annuelle de Femmes de Valeur





Le programme philanthropique emblématique de la marque rend hommage à des femmes remarquables qui reconnaissent les besoins cruciaux en matière de soutien, de solutions et d'innovations dans une vaste gamme de causes et qui, par leur bénévolat, posent sans relâche des gestes porteurs de changements positifs.

TORONTO, le 19 nov. 2020 /CNW/ - Alors que le monde traverse toujours une période sans précédent, L'Oréal Paris Canada, par l'entremise de son programme annuel Femmes de Valeur s'engage une fois de plus à se tourner vers l'avenir et à mettre en valeur la beauté authentique de celles qui offrent généreusement leur temps et leurs efforts en y mettant tout leur coeur au profit des autres. L'initiative philanthropique emblématique de la marque, qui célèbre sa cinquième année d'existence, rendra hommage à des Canadiennes exceptionnelles en faisant un don de 10 000 $ aux organismes à but non lucratif auxquelles elles sont associées.

« Chaque année, nous sommes inspirés, touchés et éclairés par les récits de femmes qui consacrent leur vie à faire une différence dans la vie des autres, a déclaré Ali Fakih, directeur général de L'Oréal Paris Canada. Notre mandat consiste à offrir à ces femmes une autre plateforme qui leur permettra de sensibiliser la population à leurs causes et de poursuivre le travail important qu'elles accomplissent afin d'apporter des changements encore plus positifs dans le monde. Bien que les défis ont été nombreux cette année, nous avons vu des femmes exceptionnelles prendre position et continuer à promouvoir le changement. »

Jusqu'au 5 janvier 2021, nous demandons aux Canadiennes et aux Canadiens de proposer la candidature de femmes d'exceptionnelles au sein de leur collectivité qui se joindront aux anciennes du programme Femmes de Valeur qui sont les promotrices du changement et en sont les sources d'inspiration à l'échelle nationale. Le programme de L'Oréal Paris, qui célèbre sa cinquième année d'existence, aura permis de verser plus d'un demi-million de dollars à cinquante organismes soutenant des causes importantes au Canada, y compris l'insécurité alimentaire, la prévention et le traitement de la violence sexuelle envers les enfants, la durabilité de l'environnement, le soutien aux jeunes défavorisés, les communautés marginalisées, les réfugiés et les immigrants, le rétablissement de la vie des femmes souffrant de toxicomanie et d'alcoolisme et de violence familiale, le développement de plateformes permettant aux mères noires de se connecter et de s'encourager les unes les autres, et bien plus.

Les candidates seront évaluées en fonction de quatre critères distincts : la réponse à un besoin crucial au sein de la collectivité, l'impact de leurs contributions inspirantes, leur capacité d'innover dans l'élaboration de solutions et leur passion pour susciter le changement et inspirer les générations futures. Les 10 lauréates recevront chacune 10 000 $ et se retrouveront en compagnie d'éminentes anciennes lauréates qui continuent de stimuler le changement.

« Je suis touchée et émue de faire partie du programme Femmes de Valeur de L'Oréal Paris et de bénéficier de ce prix. Cela m'a permis de raconter mon histoire et de donner de l'espoir aux gens. Nous devons continuer d'aider les femmes ordinaires qui consacrent leur vie au service des autres. Ce sont les personnes qui changent la donne et qui font bouger les choses. Les femmes qui vous inspirent tous les jours, qui vous donnent envie d'être meilleur, d'en faire plus et d'offrir davantage de vous-mêmes. Nous sommes tous capables d'accomplir de belles choses lorsque nous croyons qu'elles en valent la peine », a déclaré Glori Meldrum, lauréate nationale du programme Femmes de Valeur pour l'année 2020 au Canada et fondatrice de Little Warriors et du Be Brave Ranch.

Les 10 lauréates seront annoncées en février 2021. De plus, les Canadiennes et Canadiens auront l'occasion de voter pour une lauréate nationale qui recevra un don supplémentaire de 10 000 $ au profit de la cause à but non lucratif à laquelle elle est associée. Au cours des années passées, les lauréates étaient célébrées dans le cadre d'un gala tenu à Toronto à l'occasion de la Journée internationale des femmes. Cette année, nous rendrons hommage aux lauréates dans le cadre d'un événement repensé et adapté à la situation actuelle.

« En tant que lauréate nationale de l'édition 2019 du programme Femmes de Valeur de L'Oréal, j'aimerais vous encourager à soumettre la candidature d'une femme que vous connaissez qui stimule le changement, qui a consacré sa vie à apporter des changements ou qui a consacré d'innombrables heures de bénévolat à une cause en laquelle elle croit, a déclaré Lynne Rosychuk, lauréate du prix Femmes de Valeur du Canada 2019. « Elle mérite vraiment d'être reconnue pour son dévouement et sa passion. C'est une expérience incroyable qu'elle n'oubliera jamais. »

Pour en savoir plus sur les anciennes lauréates canadiennes, ou pour soumettre la nomination d'une femme qui pose des gestes concrets pour améliorer les choses, consultez le womenofworth.ca.

