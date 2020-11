Relançons MTL : les enjeux de main-d'oeuvre et de formation au coeur de la relance de l'industrie de la construction et des infrastructures





MONTRÉAL, le 23 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le Forum stratégique sur la construction et les infrastructures tenu dans le cadre du mouvement Relançons MTL, propulsé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et ses partenaires, a permis à près de 450 participants d'interagir avec près de 25 panélistes sur les occasions d'affaires générées par les plans de relance des gouvernements.

Dans le cadre de cet événement, les nombreux partenaires stratégiques de l'industrie de la construction et des infrastructures ont cerné les défis importants exacerbés par la pandémie. L'enjeu de la main-d'oeuvre, dont les besoins étaient déjà criants avant la pandémie, continue d'être le plus inquiétant pour l'industrie, qui est aussi particulièrement préoccupée par les impacts de la crise sur la vitalité du centre-ville et sur l'accélération de l'étalement urbain. Le ralentissement de l'investissement et l'incertitude accrue sur le marché immobilier - principalement en ce qui concerne le secteur commercial - figurent parmi les autres préoccupations majeures de l'industrie.

Les participants ont pu identifier les actions prioritaires que doit poser ce secteur stratégique pour stimuler la relance de l'économie. Parmi les pistes d'action pour les gouvernements et l'industrie, les plus porteuses concernent l'impact environnemental de l'industrie, l'inclusion, ainsi que la formation et les nouvelles technologies. En effet, les participants recommandent d'intégrer les pratiques durables qui répondent aux critères de rentabilité et d'impact environnemental. Ils recommandent également de travailler avec les établissements d'enseignement afin de s'assurer que les formations reflètent les compétences requises par les nouvelles réalités de l'industrie.

Cette priorisation des solutions initialement présentées dans le Plan d'action pour renforcer le secteur de la construction et des infrastructures, codéveloppé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et l'Association de la construction du Québec, avec le partenaire de contenu, KPMG, est issue d'un exercice réalisé au cours du Forum. Le plan d'action faisait notamment état de l'importance de la contribution du secteur au PIB de Montréal et du Québec, ainsi que des occasions d'affaires générées par les plans de relance en infrastructure des différents ordres de gouvernement.

« Les membres de l'industrie de la construction et des infrastructures sont mobilisés pour la relance de ce secteur d'une importance stratégique. On l'a vu ce matin, l'enjeu le plus fondamental pour l'industrie, maintenant et surtout dans l'avenir, est la main-d'oeuvre. Il faudra faire en sorte que la formation pour la nouvelle main-d'oeuvre et la main-d'oeuvre existante soit au rendez-vous, afin de faciliter l'intégration des nouvelles technologies et rehausser la productivité. On a également pu voir que le centre-ville demeure un endroit névralgique qui doit éviter de tomber dans une spirale de dévitalisation et que les enjeux de construction durable d'économie circulaire sont de plus en plus présents au coeur des préoccupations des entreprises. Enfin, une grande importance a été accordée aux délais de paiement. Il faudra régler cette question rapidement pour éviter d'aggraver les problèmes de liquidités des entreprises. C'est un enjeu important auquel la Chambre s'attardera », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« La pandémie actuelle a des effets dévastateurs sur l'économie de la grande région de Montréal, et l'industrie de la construction n'a pas été épargnée. Plus que jamais, il est crucial que tous les acteurs de l'industrie se consultent et travaillent ensemble pour trouver des solutions concrètes et innover en entamant le virage technologique, un virage que tous attendent depuis longtemps. L'engouement des gouvernements pour une relance économique passant par les investissements publics en infrastructures témoigne d'une confiance envers notre industrie et nous serons présents pour contribuer à cette relance », a souligné Luc Bourgoin, directeur général de l'Association de la construction du Québec (ACQ).

Le plan d'action enrichi, suivant la séance collaborative qui s'est tenue dans le cadre du Forum, sera prochainement disponible sur le site de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. En attendant une version mise à jour, veuillez trouver le plan d'action ici.

Le Forum stratégique sur la construction et les infrastructures, qui s'inscrit dans le cadre du mouvement Relançons MTL, est codéveloppé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et l'Association de la construction du Québec, en collaboration avec l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec, Pomerleau et VIA Rail.

Le mouvement Relançons MTL est propulsé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Communauté métropolitaine de Montréal et la?Ville de Montréal, en association avec Investissement Québec et le Palais des congrès de Montréal, et en collaboration avec la Caisse de dépôt et placement du Québec, le Conseil emploi métropole, le CN, le Fonds de solidarité FTQ et KPMG.

Forte d'un réseau de plus de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants.

