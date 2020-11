airBaltic s'adjoint les services de Jetcraft Commercial, qui décroche son plus important mandat exclusif à ce jour





Jetcraft Commercial, la division consacrée aux aéronefs commerciaux de la société internationale de commerce aéronautique Jetcraft, a été sélectionnée pour gérer en exclusivité la sous-location de onze appareils Dash 8-400 NextGen d'airBaltic.

À la suite de la décision de la compagnie aérienne lettonne de n'axer l'ensemble de sa flotte que sur l'Airbus A220, Jetcraft Commercial propose la sous-location immédiate de onze appareils sur un total de douze.

Raphael Haddad, président de Jetcraft Commercial, affirme : « Nous sommes fiers d'aider airBaltic dans le cadre des décisions portant sur l'avenir de sa flotte, et nous sommes enthousiastes à l'idée de placer ces avions sur le marché de la location commerciale. »

« Expert en matière de facilitation de transactions complexes et multipartites à travers différentes régions, Jetcraft Commercial est bien placée pour apporter son soutien à la communauté de l'aviation commerciale, y compris dans la structuration des financements et locations d'aéronefs. Notre dynamique équipe internationale possède les ressources nécessaires et est prête à procéder à cette opération qui constitue notre contrat à mandat exclusif le plus important à ce jour. »

Jetcraft Commercial a démarré ses activités en 2015, tirant parti de la présence et de l'expérience déjà acquises de Jetcraft au niveau mondial, dans le but de proposer aux clients l'aide d'un partenaire flexible au sein de la communauté des vendeurs et loueurs d'avions commerciaux. Depuis sa création, la division a diligenté de nombreuses transactions et doublé ses effectifs de vente, ce qui s'est également traduit par la nomination de Marc Meloche au poste de directeur général d'Aviation Finance.

Forte d'un inventaire où figurent des appareils conçus par Airbus, Boeing, Bombardier, De Havilland Canada, Embraer et autres, Jetcraft Commercial a fait ses preuves dans les domaines de l'acquisition et du placement d'avions commerciaux dans le monde entier. Pour accéder à l'ensemble de l'inventaire, rendez-vous sur www.jetcraft.com/inventory/commercial/.

À propos de Jetcraft Commercial

Jetcraft Commercial est la division consacrée aux aéronefs commerciaux de la société internationale de commerce aéronautique Jetcraft, au service des compagnies aériennes et des opérateurs pour tout ce qui a trait à l'achat, la vente, la location, la commercialisation et le financement d'avions. Grâce à son réseau incomparable et à ses équipes de vente et de marketing présentes sur tous les grands marchés du monde, Jetcraft constitue un partenaire réactif et dévoué au sein de l'industrie de la vente et de la location d'aéronefs commerciaux, disposant d'une capacité unique à offrir la qualité, la diversité et la flexibilité qu'exigent les meilleures entreprises du monde.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.jetcraft.com/inventory/commercial

À propos de Jetcraft

Jetcraft est le leader des ventes d'avions à l'international, le marketing et les stratégies de propriété, avec plus de 20 bureaux régionaux répartis dans le monde entier. La réussite inégalée de Jetcraft durant plus de 55 années d'expérience dans l'aviation commerciale lui vaut une excellente renommée, avec une clientèle d'exception, un vaste réseau de partenaires et un des inventaires les plus fournis du secteur.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.jetcraft.com

