Le Pôle d'excellence québécois en transport terrestre et Propulsion Québec s'unissent pour que le Québec devienne le chef de file mondial de l'industrie des transports électriques et intelligents

MONTRÉAL, le 23 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Propulsion Québec, la grappe des transports électriques et intelligents (TEI), a le plaisir d'annoncer le regroupement du Pôle d'excellence québécois en transport terrestre et de Propulsion Québec. Cette union permet la consolidation de l'écosystème du transport terrestre au Québec, positionné comme vecteur stratégique de relance pour une économie durable et prospère.

À la lumière d'une volonté marquée du gouvernement du Québec de fédérer l'ensemble des acteurs de la chaîne d'approvisionnement des transports, Propulsion Québec a reçu le mandat d'unir les forces des deux organismes en un seul afin de renforcer le positionnement mondial de l'industrie des transports terrestres, électriques et intelligents du Québec. Les membres du Pôle d'excellence québécois en transport terrestre sont donc accueillis comme membres de Propulsion Québec et seront prochainement contactés pour discuter de leur engagement dans la nouvelle structure.

S'inscrivant dans la vision gouvernementale misant sur l'électrification de l'économie comme moteur de croissance, l'objectif de la démarche est de créer une concertation optimale de ses actions, en implantant une structure plus cohérente en transport terrestre électrique et intelligent, tout en maintenant le leadership de la grappe Propulsion Que?bec.

«?Propulsion Québec est très fière d'accueillir le Pôle d'excellence québécois en transport terrestre ainsi que ses membres. L'électrification des transports fait partie d'une stratégie pour relancer l'économie du Québec et représente l'avenir du transport terrestre, mais aussi la mobilité du futur. Ce regroupement des forces est bénéfique pour tous nos membres, dont l'expérience et l'expertise seront davantage valorisées, autant sur la scène nationale qu'internationale.

Propulsion Québec mobilise présentement tous les acteurs de la filière autour de projets concertés ayant pour objectif de positionner le Québec parmi les chefs de file mondiaux du développement et du déploiement des modes de transport terrestre favorisant le transport intelligent et électrique. Nos activités et nos projets seront modulés afin de répondre aux besoins des nouveaux membres qui rejoindront prochainement cette version bonifiée de la grappe. L'intégration des ressources et des membres du Pôle d'excellence québécois en transport terrestre au sein de Propulsion Québec est bien organisée, grâce à des séances de réflexions et des échanges qui nous permettent d'établir une vision commune » a déclaré Sarah Houde, présidente-directrice générale de Propulsion Québec.

À propos du Pôle d'excellence québécois en transport terrestre

Issu de la démarche des créneaux ACCORD du ministère de l'Économie et de l'Innovation et premier pôle d'excellence à avoir été créé au Québec, le Pôle d'excellence québécois en transport terrestre avait pour mission de doter l'industrie d'une structure unifiée et forte visant la mise en oeuvre d'actions favorisant la mobilisation, la croissance, la compétitivité et le rayonnement de l'industrie en plus d'en assurer le développement à long terme.

Le Pôle d'excellence québécois en transport terrestre propose dorénavant à ses membres, en participant et collaborant au nouvel écosystème dirigé par Propulsion Québec, de développer l'industrie du transport terrestre de demain; soit l'industrie des transports électriques et intelligents.

À propos de Propulsion Québec

La grappe des transports électriques et intelligents du Québec mobilise tous les acteurs de la filière autour de projets concertés ayant pour objectif de positionner le Québec parmi les chefs de file du développement et de l'implantation des modes de transport terrestre favorisant les transports électriques et intelligents. Créé en 2017, Propulsion Québec compte aujourd'hui plus de 180 membres de différents secteurs et déploie ses ressources selon sept chantiers distincts visant à développer et soutenir des projets innovants. La grappe bénéficie de l'appui financier du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada, de la Communauté métropolitaine de Montréal, de Québecor et d'ATTRIX.

