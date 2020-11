Invitation aux médias - Une campagne vidéo pour démystifier la violence conjugale avec Catherine Éthier, nouvelle marraine du Regroupement





MONTRÉAL, le 23 nov. 2020 /CNW Telbec/ - À l'occasion des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes, les représentant.e.s des médias sont convié.e.s à une conférence de presse du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale pour le dévoilement d'une nouvelle campagne de sensibilisation et pour la présentation de sa nouvelle marraine, Catherine Éthier.

Cette annonce donnera le coup d'envoi d'une campagne vidéo visant à interpeller les jeunes femmes, de 18 et 35 ans, à la violence conjugale. Deux capsules vidéos seront lancées durant la conférence de presse.

Catherine Éthier et Chantal Arseneault, présidente du Regroupement, feront une allocution, suivie d'une période de questions.

Conférence de presse

Date : Lundi 30 novembre 2020 - de 10h à 11h

Plateforme : Zoom / Facebook Live

Inscription nécessaire : https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMrce-rrDwvGNVYougqG6JB_io9OwMcGO28

Catherine Éthier et Chantal Arseneault seront disponibles pour entrevues.

À propos du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale

Avec 43 maisons membres implantées à la grandeur du Québec, le Regroupement constitue un vaste réseau engagé, depuis 1979, pour le droit à l'intégrité physique et psychologique des femmes. Par sa mission d'éducation, de sensibilisation et de défense de droit, il contribue à faire évoluer les lois et les politiques afin de rendre plus adéquates les mesures de protection pour les femmes et enfants victimes de violence conjugale. https://maisons-femmes.qc.ca/

