Cogeco annonce la nomination de Zouheir Mansourati à titre de premier vice-président et chef de la direction technologique





MONTRÉAL, le 23 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Cogeco inc. (TSX : CGO) et Cogeco Communications inc. (TSX : CCA) («?Cogeco?») sont heureuses d'annoncer la nomination de Zouheir Mansourati au poste de premier vice-président et chef de la direction technologique des deux sociétés, une nomination qui entre en vigueur dès aujourd'hui.

«?Les années d'expérience que possède Zouheir dans les télécommunications, combinées à sa détermination, à son leadership ainsi qu'à ses compétences en collaboration, en font le candidat idéal pour ce poste hautement stratégique chez Cogeco?», a indiqué Philippe Jetté, président et chef de la direction de Cogeco inc. et de Cogeco Communications inc. «?Dans ce rôle, il fera évoluer la stratégie de Cogeco en matière de technologies et d'innovation, d'une vision jusqu'à son exécution, et dirigera le déploiement des technologies émergentes. Je suis très heureux qu'il se joigne à notre équipe de direction au siège social de Montréal et qu'il contribue au leadership de Cogeco dans les industries des télécommunications et des médias.?»

M. Mansourati possède près de trois décennies d'expérience dans l'industrie des télécommunications durant lesquelles il a notamment passé 13 ans chez Telus où il a occupé plusieurs postes de direction, dont celui de vice-président, réseau national d'accès haut débit. Sa carrière a commencé chez Bell-Northern Research où il a occupé plusieurs postes de direction dans les domaines de la gestion de produits, de la planification du réseau pour les clients et du développement des affaires. Plus récemment, à titre de directeur de la clientèle chez Vitruvi, M. Mansourati travaillait avec les clients de leur réseau de télécommunications.

À ses solides antécédents professionnels s'ajoutent une maîtrise en sciences de l'Université Pierre et Marie Curie à Paris ainsi qu'une maîtrise et un doctorat en mathématiques de l'Université Queen's à Kingston, en Ontario.

À PROPOS DE COGECO INC.

Cogeco inc. est une société de portefeuille diversifiée qui exerce ses activités dans les secteurs des communications et des médias. Sa filiale Cogeco Communications inc. fournit aux clientèles résidentielle et d'affaires des services Internet, de vidéo et de téléphonie au moyen de ses réseaux de fibres bidirectionnels à large bande. Elle exerce ses activités au Québec et en Ontario, au Canada, sous le nom Cogeco Connexion et sur la côte Est des États-Unis, sous la marque Atlantic Broadband (dans 11 États, du Maine jusqu'en Floride). Sa filiale Cogeco Média détient et exploite 23 stations de radio offrant une programmation complémentaire et une couverture étendue, desservant un large éventail d'auditoires, principalement dans la province de Québec, ainsi qu'une agence de nouvelles, Cogeco Nouvelles. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CGO). Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont également inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).

