Le secteur des finances du Cambodge tend la main aux personnes dans le besoin

PHNOM PENH, Cambodge, 23 novembre 2020 /CNW/ - Tandis que les Cambodgiens sont confrontés aux défis engendrés par la COVID-19 et la dévastation des récentes inondations dans tout le pays, les établissements bancaires et financiers du Royaume (BFI) offrent leur aide pour surmonter ces temps difficiles, notamment l'Association of Banks in Cambodia.

Depuis le début de 2020, les BFI du Cambodge ont recueilli plus de 500 000 $ US en dons pour la santé, l'hygiène et le ravitaillement en vivres afin de soutenir les communautés vulnérables.

« Les établissements bancaires et financiers placent les personnes au centre de leurs préoccupations, et sont motivés par l'ambition d'aider les gens à réussir et à prospérer grâce à leurs services financiers officiels. Mais cette ambition s'étend manifestement à l'aide aux personnes dans le besoin de toutes les façons possibles », a déclaré le Dr In Channy, président de l'association des banques du Cambodge (ABC).

Selon une récente enquête de cet organisme, plus de la moitié des BFI du Cambodge ont intégré les retombées sociales dans leurs énoncés de mission de base. Plusieurs consacrent un pourcentage fixe de revenus à soutenir des causes sociales liées à l'environnement, à l'éducation, aux soins de santé et à l'inclusion financière.

« Les IMF occupent une place spéciale dans la société cambodgienne d'après-guerre et la grande majorité de nos membres placent l'incidence sociale au coeur de leurs opérations », a expliqué le président de l'association cambodgienne de microfinance (AMC), M. Kea Borann. « Il ne s'agit pas seulement de dons de bienfaisance et de bénévolat, même c'est important, mais aussi de la façon dont les IMF mettent le bien-être de leurs clients au premier plan dans tout ce qu'elles font.

« Au cours de la pandémie de COVID-19, nous avons redoublé d'efforts pour aider nos clients en restructurant plus de 270 000 prêts évalués à plus de trois milliards de dollars, et nous poursuivons nos travaux à mesure que l'ampleur de la pandémie et ses effets sur l'économie se précisent », a-t-il déclaré.

« Nous travaillons également avec nos membres pour préparer la législation en cours d'élaboration, afin d'intégrer la protection des clients dans la loi cambodgienne, une mesure que nous appuyons fermement », a ajouté M. Kea, faisant remarquer que les neuf institutions de microfinance et banques de premier plan du Cambodge sont déjà certifiées par les Principes de Protection des Clients de la Smart Campaign, l'action mondiale qui certifie l'adhésion des institutions de microfinance aux principes de protection des clients.

Au-delà du resserrement de la législation, les associations et la banque nationale du Cambodge (BNC) ont accéléré leurs efforts pour améliorer la culture et l'inclusion financières au Royaume, avec une campagne ambitieuse expliquant les bases de l'emprunt et du prêt durables.

La campagne comprendra des médias sociaux et traditionnels ainsi que des ateliers ciblés pour les PME, les entrepreneuses et les entreprises agricoles, afin d'améliorer la qualité des emprunts de la part des segments traditionnellement « sous-financés » de la population.

« Notre industrie est dans un état d'évolution presque constante, alors que nous faisons face aux défis de la pandémie ainsi qu'aux possibilités d'une économie de plus en plus diversifiée où l'adoption du numérique change la façon dont tout le monde fait des affaires », a souligné M. In Channy. « Le secteur financier est déterminé à faire en sorte que cette évolution se poursuive, en plaçant nos clients au centre de tout ce que nous faisons grâce à des protections améliorées et à une meilleure éducation financière, pour les aider à résister au ralentissement économique mondial provoqué par la pandémie de coronavirus », a-t-il ajouté.

