Voici les lauréats de la 8e édition du Programme RBC Musiciens émergents de l'Allée des célébrités canadiennes





TORONTO, le 23 nov. 2020 /CNW/ - L'un des meilleurs programmes canadiens appuyant les musiciens en herbe ajoute aujourd'hui cinq nouveaux noms à sa liste de lauréats. L'Allée des célébrités canadiennes annonce les lauréats de la 8e édition du Programme RBC Musiciens émergents de l'Allée des célébrités canadiennes et décerne le premier prix à Allydice, un nouveau duo de hip-hop et de R&B originaire de Mississauga, en Ontario. Sélectionnés par un comité formé d'experts de l'industrie, Allydice et les autres finalistes se partagent des prix et des avantages dont la valeur est estimée à plus de 100 000 $.

Pour la première fois, le programme a reçu des candidatures provenant de chaque province et territoire du pays. Parmi les 1 400 candidats, cinq formations talentueuses ont été sélectionnées pour faire partie du programme.

Les lauréats de la 8e édition du Programme RBC Musiciens émergents de l'Allée des célébrités canadiennes sont :

Gagnant du premier prix : Allydice de Mississauga , en Ontario

, en Gagnante du deuxième prix : Breagh Isabel d' Halifax , en Nouvelle-Écosse

d' , en Nouvelle-Écosse Finaliste : Maya Malkin de Montréal, au Québec

Finaliste : BOLD AS LIONS de Winnipeg , au Manitoba

, au Finaliste : Elijah Bekk de Faro, au Yukon

Note de l'éditeur : Cliquez ICI pour télécharger des photos de tous les lauréats.

Le duo Allydice, formé des jumelles identiques canado-jamaïcaines Kayle et Kayla Allydice, se dévoue à son art depuis 13 ans. Les deux soeurs décrivent leur sonorité originale, inspirée du reggae et du dancehall, comme une musique du peuple. Allydice travaille actuellement sur un microalbum dont le lancement est prévu à l'automne 2021.

En tant que gagnant du premier prix, Allydice recevra une somme de 20 000 $, du temps d'enregistrement en studio privé dans les locaux des célèbres Metalworks Studios ainsi que des services de conception de pochette d'album. Le duo aura également la chance de rencontrer de grands noms de l'industrie. La chanteuse d'Halifax Breagh Isabel, gagnante du deuxième prix, recevra quant à elle une somme de 6 000 $, tandis que chacun des trois finalistes empochera 4 000 $. Les lauréats et les finalistes auront également la chance de propulser leur carrière, notamment grâce à des ateliers, à des occasions de se produire en spectacle, à des séances privées de mentorat en développement de carrière et plus encore.

Pour tout savoir sur les prix et lire l'annonce complète, rendez-vous sur le site canadaswalkoffame.com.

SOURCE L'Allée des célébrités canadiennes

