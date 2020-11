Thales nomme Chris Pogue au poste de directeur général de la division canadienne Défense et sécurité





Chris Pogue, vétéran de l'industrie, a été nommé nouveau directeur général de la division Défense et sécurité de Thales Canada.

Depuis plus de 50 ans, nos clients, dont le ministère canadien de la Défense nationale et la Garde côtière canadienne, font confiance à Thales comme entrepreneur principal et partenaire de longue durée pour aider les Forces armées canadiennes et d'autres entités liées à la défense à réussir leurs missions.

OTTAWA, 23 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La division Défense et sécurité de Thales Canada accueille Chris Pogue en tant que nouveau directeur général. Chris remplace Jerry McLean, qui a annoncé sa retraite à compter du 16 novembre 2020. Avant de rejoindre Thales, Chris était président de MDA Government, où il était responsable des secteurs d'activité Défense, Systèmes d'observation de la Terre, Informatique d'entreprise et Robotique spatiale gouvernementale.

En plus de postes de direction au sein de MDA Government, de General Dynamics Mission Systems et de CAE Defence and Professional Services, Chris a passé plus de 20 ans au sein de l'Aviation royale canadienne. Il est titulaire d'un baccalauréat ès sciences en physique et d'une maîtrise ès sciences en physique et océanographie du Royal Roads Military College, ainsi que d'une formation pour cadres à l'Université de York, à l'Université de Liverpool et à la Harvard Business School.

Avec environ 250 employés au sein de la division Défense et sécurité d'un océan à l'autre, dont plus de 200 employés dans la région d'Ottawa, Chris dirigera les programmes maritimes, navals, terrestres, optroniques et aériens de l'organisation, y compris le contrat AJISS, courant sur une période de 35 ans et d'un montant de 5,2 milliards de dollars, pour la Marine royale canadienne, actuellement en cours.

« Thales est un entrepreneur principal de confiance et un chef de file éprouvé du secteur qui fournit des solutions au plus haut niveau pour aider les forces armées et les gardes côtières à se préparer, à atteindre et à maintenir une supériorité tactique et une indépendance stratégique sur toute forme de menace », a déclaré Chris Pogue, directeur général, Thales Canada - Défense et sécurité. « En tant que partenaire solide des PME canadiennes et de notre écosystème d'innovation national, je suis impatient de tirer parti du leadership de Thales Canada en matière de transformation numérique et de systèmes de décision de nouvelle génération pour permettre à nos clients de rendre le futur possible, aujourd'hui.

Exerçant des activités liées à la défense dans les domaines naval, maritime, terrestre et aérien, la division Défense et sécurité de Thales Canada a des partenariats avec plus de 500 entreprises canadiennes, générant des retombées économiques de plus 140 millions de dollars pour l'économie canadienne chaque année. Pour appuyer la transformation numérique du Canada, Thales s'engage à développer des technologies canadiennes innovantes et des solutions en matière de défense et de sécurité entièrement conçues au Canada.

Chef de file canadien en recherche et technologie, Thales Canada allie plus de 50 ans d'expérience et le talent de plus de 2 500 personnes qualifiées d'un océan à l'autre. Générant un chiffre d'affaires de plus de 800 millions de dollars, Thales Canada offre des capacités de pointe dans les secteurs du transport ferroviaire urbain, de l'aviation civile, de l'identité et de la sécurité numériques, répondant ainsi aux besoins et aux exigences les plus complexes de ses clients dans tous les environnements d'exploitation.



Thales (Euronext Paris: HO) est un chef de fil mondial des hautes technologies qui façonne aujourd'hui le monde de demain. Le Groupe propose des solutions, services et produits à ses clients dans les domaines de l'aéronautique, de l'aérospatiale, du transport, de l'identité et de la sécurité numériques, et de la défense. Comptant 83 000 employés répartis dans 68 pays, Thales a réalisé un chiffre d'affaires de 19 milliards d'euros en 2019 (sur une base pro forma intégrant Gemalto sur une période de 12 mois).



Thales investit notamment dans les innovations numériques (connectivité, mégadonnées, intelligence artificielle et cybersécurité) et les technologies qui sont vitales pour les entreprises, les organisations et les États.

