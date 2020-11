Xinhua Silk Road : Wuliangye se joint à des chefs d'entreprise chinois pour promouvoir la productivité numérique dans la région de l'Asie-Pacifique





BEIJING, 23 novembre 2020 /CNW/ - Le China Business Council Digital Economy Committee de l'APEC a été officiellement établi le 19 novembre à Beijing lors de l'édition 2020 du Forum des PDG de l'APEC en Chine. Wuliangye, le principal producteur chinois de baijiu, en est un membre fondateur, et le président de l'entreprise, Li Shuguang, a été élu vice-président du comité.

L'édition 2020 du Forum des présidents-directeurs généraux de l'APEC en Chine, co-organisé par le China Council for the Promotion of International Trade, la China Chamber of International Commerce et le APEC China Business Council, avait pour thème la productivité numérique. Grâce à une discussion approfondie sur le rôle des technologies numériques dans l'accélération de l'amélioration de la productivité en ces temps nouveaux, le forum a mis en lumière la grande sagesse de la Chine en ce qui concerne le développement de l'économie numérique.

En tant que membre fondateur du China Business Council Digital Economy Committee de l'APEC, Wuliangye continuera d'accélérer la transformation numérique et de travailler avec les membres du comité pour approfondir l'intégration de l'économie numérique à l'économie réelle dans une tentative de créer un nouvel élan favorisant la reprise économique et le développement social dans la région de l'Asie-Pacifique.

En tant que partenaire stratégique du forum, Wuliangye a pleinement mis en valeur le charme unique de la culture chinoise de l'alcool sur une importante plateforme de coopération internationale, tout en démontrant sa détermination inébranlable à promouvoir le développement et la coopération gagnant-gagnant dans la région de l'Asie-Pacifique.

Wuliangye, dont la marque fait figure de représentant de l'alcool chinois, a participé activement à différentes activités organisées pendant le forum en mettant l'accent sur la valeur et le charme fascinant de la culture chinoise de l'alcool.

D'ailleurs, Wuliangye est également le fournisseur d'alcool désigné du forum et il a reçu de nombreux éloges des invités présents au forum pour son alcool au goût unique et sa culture distincte.

