Le ministre Jean Boulet annonce une aide de près de 560 000 $ visant à favoriser l'intégration des personnes immigrantes dans le marché du travail

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce l'attribution d'une aide financière de 559 310 $ à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain pour la...

Afin de simplifier l'accès des citoyens et des entreprises aux services gouvernementaux, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale annonce que le Centre local d'emploi (CLE) de Hull, situé au 170, rue de l'Hôtel-de-Ville, à...

Passeport pour ma réussite Canada a lancé une importante campagne d'expansion au Québec pour aider à atténuer le problème du faible taux de diplomation au secondaire et les difficultés accrues des élèves des communautés à faible revenu qui tentent...