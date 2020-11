Nuvaira annonce la publication de résultats sur deux ans chez des patients atteints de BPCO traités par dénervation pulmonaire ciblée





Les données sur deux ans d'AIRFLOW-2 confirment une réduction soutenue du risque d'exacerbation de la BPCO grave par rapport à un groupe témoin

MINNEAPOLIS, 23 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Nuvaira, un développeur de nouvelles stratégies thérapeutiques pour traiter les maladies pulmonaires obstructives, a annoncé aujourd'hui la publication des données de suivi sur deux ans de son essai randomisé, contrôlé par simulation et en double aveugle (AIRFLOW-2) qui confirme la sécurité à long terme et l'effet durable du traitement de dénervation pulmonaire ciblée (TLD) chez les patients atteints de BPCO.

Le TLD, une nouvelle procédure bronchoscopique qui perturbe l'entrée du nerf pulmonaire dans le poumon, a été développé pour réduire les conséquences cliniques de l'hyperactivité neurale, y compris l'hyperréactivité des voies aériennes, une pathophysiologie à la base de la BPCO et de l'asthme. La technologie TLD exclusive de Nuvaira a démontré sa sécurité et sa faisabilité dans trois études cliniques achevées, et l'intérêt des médecins et des patients pour cette thérapie a permis de poursuivre le recrutement dans l'essai pivot de Nuvaira auprès de la FDA (AIRFLOW-3).

AIRFLOW-2 était un essai clinique randomisé (ECR) multicentrique, en double aveugle, contrôlé par simulation, destiné à évaluer les effets indésirables respiratoires chez 82 patients atteints de BPCO modérée à grave, avec un nombre élevé de symptômes malgré un traitement médicamenteux optimal. Les exacerbations de la BPCO représentent la proportion la plus élevée des coûts de la BPCO pour le système de santé et sont associées à une diminution de la fonction pulmonaire et à une mauvaise qualité de vie. Valipour et ses collègues (Int J COPD 2020:15 2807-2816) ont confirmé que le risque d'exacerbation grave de la BPCO nécessitant une hospitalisation était significativement plus faible dans le groupe de traitement TLD que dans le groupe de contrôle, et ce pendant deux ans de suivi (p=0,04). Les mesures de la fonction pulmonaire et de la qualité de vie ont montré une stabilité clinique chez les patients traités par le TLD au cours des deux années de suivi.

Cinq publications évaluées par des pairs contribuent à l'ensemble croissant de preuves soutenant le potentiel thérapeutique de la dénervation pulmonaire ciblée pour répondre à un besoin médical important non satisfait chez les patients présentant un risque d'exacerbation de la BPCO.

À propos de Nuvaira

Le système de dénervation pulmonaire exclusif de Nuvaira s'attaque à l'hyperréactivité des voies aériennes, une pathophysiologie à la base de la BPCO et de l'asthme, dans une procédure appelée dénervation pulmonaire ciblée (TLD). Le système de dénervation pulmonaire Nuvaira® est approuvé par la marque CE. Le système de dénervation pulmonaire Nuvaira® est en cours d'étude clinique et n'est pas disponible dans le commerce aux États-Unis. Nuvaira et dNerva sont des marques déposées de Nuvaira, Inc.

