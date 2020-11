Campagne publicitaire de la FSSS-CSN - La sortie de crise, c'est d'améliorer les conditions du personnel





MONTRÉAL, le 23 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) lance une vaste campagne publicitaire radio pour exiger que le gouvernement appuie et protège le personnel de la santé, des services sociaux et des services de garde éducatifs.

Urgence d'agir pour sortir nos réseaux de la crise

Cette campagne publicitaire diffusée partout au Québec envoie un message fort au gouvernement Legault : le personnel tombe au combat dans la lutte à la pandémie et il y a urgence d'agir pour améliorer leurs conditions de travail et salariales. Les négociations en cours dans le secteur public, des CPE et du préhospitalier sont des occasions à saisir pour reconnaître l'apport essentiel de ce personnel au front depuis le début de la pandémie.

La FSSS-CSN dénonce de plus la protection insuffisante du personnel. La transmission aérienne du virus est reconnue, mais le Québec refuse d'ajuster à la hausse les mesures de protection, notamment en rendant disponibles les masques N95. Non seulement le gouvernement n'améliore pas les niveaux de protection, mais il a tendance à tenter de mettre la faute des récentes éclosions sur les employé-es.

«?Si le gouvernement continue à refuser d'améliorer le sort du personnel, on s'en va droit dans le mur?! En santé, services sociaux et dans les services de garde éducatifs, la pandémie aggrave l'état de santé psychologique du personnel. On ne tiendra pas le coup encore longtemps?! La sortie de crise, elle passe par un coup de barre pour le personnel. Il y a urgence d'agir?!?», lance Jeff Begley, président de la FSSS-CSN.

