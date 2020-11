Le Centre des Compétences futures s'associe à des partenaires du Canada atlantique pour améliorer la formation professionnelle





Deux projets visent à remédier à la pénurie de main-d'oeuvre et aux lacunes en matière de compétences dans le système collégial ainsi qu'à la réussite professionnelle dans le domaine de l'éducation de la petite enfance

TORONTO, le 23 nov. 2020 /CNW/ - Le Centre des Compétences futures (CCF) a annoncé aujourd'hui un investissement de 4,3 millions de dollars dans deux nouveaux partenariats au Canada atlantique qui feront progresser le programme de développement des compétences de la région. « College Transformation des Collèges », un projet d'Atlantic Colleges Atlantique (ACA), recevra 3,45 millions de dollars pour produire des preuves sur les lacunes en matière de compétences dans les secteurs prioritaires sur lesquels le système collégial doit se pencher; et « Labo sur l'éducation à la petite enfance », un projet de NouLAB à l'Université du Nouveau-Brunswick, recevra 900 000 $ pour évaluer et améliorer l'application de la formation que les éducateurs de la petite enfance reçoivent ou cherchent à recevoir.

« Ces initiatives incarnent un élément clé de la vision stratégique du CCF : apporter des changements tant au niveau de la base que du système », a déclaré Pedro Barata, directeur général du CCF. « En se concentrant sur les défis qui existent au niveau d'une seule profession et à un niveau plus large dans nos systèmes éducatifs, respectivement, les projets sont prêts à fournir des résultats qui, nous l'espérons, pourront être appliqués à d'autres entités dans le Canada atlantique et ailleurs. »

« Les projets pilotes du College Transformation des Collèges se concentrent sur des pénuries de main-d'oeuvre particulières dans l'éducation de la petite enfance, les technologies de l'information et de la communication, l'aquaculture, la santé et les services de traduction et d'interprétation. Atlantic Colleges Atlantique établira un centre d'innovation virtuel pour coordonner les activités des projets et favoriser la collaboration ainsi que pour maximiser l'apprentissage et la croissance régionaux », a déclaré le Dr Alexander (Sandy) MacDonald, président du Collège Holland et président du conseil d'administration actuel d'ACA. « En augmentant l'accès à l'enseignement postsecondaire et en assurant une meilleure coordination entre les collèges, la région de l'Atlantique sera en mesure de relever efficacement ces défis grâce à une approche unifiée. »

« Nous savons que les toutes premières années de la vie d'un enfant sont déterminantes pour son développement et pour l'acquisition des compétences dont il aura besoin pour s'épanouir à l'âge adulte », a commenté Shawni Beaulieu, co-directrice du laboratoire d'ÉPE. « Nous savons également que la COVID met à l'épreuve une main-d'oeuvre déjà stressée qui fournit des services essentiels aux enfants et à leurs familles. Ce que nous ferons dans ce laboratoire, c'est nous appuyer sur la vaste quantité de recherches qui existent déjà sur ce sujet et travailler avec les éducateurs et les exploitants pour élaborer des solutions qui fonctionnent pour eux. Ce que nous savons du travail dans le domaine de l'innovation sociale, c'est que le changement se produit à la vitesse de la confiance, et ce fut une expérience gratifiante que de travailler avec un organisme comme le CCF qui comprend cela. »

Le financement des projets a été assuré en vertu du portefeuille des initiatives stratégiques du CCF. En plus de solliciter des demandes de financement par le biais d'appels publics, le Centre cherche également des projets prometteurs qui font avancer son mandat tout en satisfaisant à des besoins stratégiques particuliers. Les projets actuels constituent les premières initiatives stratégiques annoncées par le CCF, et viendront s'ajouter à d'autres projets financés déjà en cours pour renforcer l'écosystème du développement des compétences dans la région atlantique.

« Le Partenariat pour la main-d'oeuvre de l'Atlantique est fier d'appuyer ces deux projets novateurs, qui s'alignent avec les efforts continus des provinces de l'Atlantique pour s'assurer que la main-d'oeuvre de la région possède la formation et les compétences nécessaires pour répondre aux besoins de main-d'oeuvre actuels et futurs », a ajouté l'honorable ministre Gerry Byrne, ministre principal du Partenariat pour la main-d'oeuvre de l'Atlantique. « Ces diverses approches de la formation par le biais du College Transformation des Collèges et du Labo sur l'éducation à la petite enfance aideront à relever les défis et les possibilités uniques de développement économique au Canada atlantique. »

En plus de promouvoir la coordination régionale en matière de développement des compétences, le CCF sélectionne des partenaires qui entreprennent des travaux pouvant être mis à l'échelle et appliqués dans tout le Canada. Il considère ces deux projets comme des initiatives prometteuses dont les résultats pourraient aider d'autres régions du pays à satisfaire aux besoins changeants de l'économie canadienne en matière de compétences à l'avenir. Les leçons tirées de ces projets seront glanées en plusieurs étapes, les résultats finaux (du projet ACA) étant attendus pour l'automne 2023.

AU SUJET DU CCF

Le Centre des Compétences futures est un centre de recherche et de collaboration avant-gardiste qui se voue à préparer les Canadiennes et les Canadiens pour qu'ils aient du succès en emploi et qu'ils satisfassent aux besoins émergents en talents des employeurs. En qualité de communauté pancanadienne, le CCF réunit des experts et des organismes de différents secteurs afin de déterminer, d'évaluer et d'échanger de façon rigoureuse des approches novatrices au développement des compétences nécessaires pour favoriser la prospérité et l'inclusion. Le CCF participe directement à l'innovation grâce à des investissements dans des projets pilotes et de la recherche universitaire sur l'avenir du travail et les compétences au Canada. Le Centre des Compétences futures - Future Skills Centre est financé par le gouvernement du Canada dans le cadre du programme Compétences futures.

AU SUJET D'ATLANTIC COLLEGES ATLANTIQUE

Formée en 2018, ACA est l'association des sept établissements publics qui offrent une programmation collégiale complète dans le Canada atlantique. Les établissements membres sont les suivants : College of the North Atlantic, Holland College, Collège de l'Île, Nova Scotia Community College, Université Sainte-Anne, New Brunswick Community College et Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Ensemble, les membres d'ACA comptent plus de 40 campus, dont beaucoup sont situés dans des communautés rurales, et forment plus de 60 000 étudiants à temps plein et à temps partiel tous les ans. Les établissements contribuent directement à l'économie de la région à hauteur de 500 millions de dollars en masse salariale et en dépenses quotidiennes.

Le projet College Transformation des Collèges dispose d'un budget global de 4,3 millions de dollars. Le Centre des Compétences futures y contribue une somme 3,45 millions de dollars et les collèges membres y apportent 850 000 dollars en financement et en services en nature. Le projet consiste en sept projets pilotes - un dans chaque collège - et se terminera d'ici septembre 2023. Le projet associe la recherche en conception centrée sur la personne à des applications pratiques, en mettant l'accent sur l'expérimentation d'innovations à fort impact susceptibles de transformer le système collégial. Il se concentrera également sur les groupes en quête d'équité.

AU SUJET DE NOULAB

NouLAB est un programme du Centre Pond-Deshpande de l'Université du Nouveau-Brunswick et réunit des entités curieuses pour co-créer des solutions afin de se pencher sur nos défis sociaux, environnementaux et économiques les plus urgents. En mettant en contact des personnes de différents secteurs, en les réunissant autour de questions urgentes et en guidant leur cheminement vers un changement profond, NouLAB rend le processus de changement plus efficace. Conçu pour relever des défis qui touchent de nombreuses personnes et qu'aucune partie ou institution ne peut résoudre seule, NouLAB existe pour être un organisateur neutre et digne de confiance du processus de changement pour un changement efficace des systèmes.

