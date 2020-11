Limelight Networks améliore le streaming en direct grâce à une latence de moins d'une seconde et une expérience interactive





Limelight Networks, Inc. (Nasdaq : LLNW) annonce l'arrivée de la nouvelle génération de streaming en temps réel, offrant une latence de moins d'une seconde pour les contenus vidéos dynamiques ainsi qu'une option d'interaction en direct des spectateurs. Grâce aux nouvelles fonctionnalités et améliorations de Limelight Realtime Streaming, les vidéos en ligne peuvent désormais intégrer des expériences totalement interactives et en direct à l'échelle mondiale.

Selon le dernier rapport de Limelight Networks "State of Online Video 2020", la majorité des consommateurs de vidéos en ligne (58%) déclarent qu'ils seraient plus enclins à regarder un évènement en direct via streaming s'il n'y avait pas de délai supplémentaire par rapport à la transcription traditionnelle. Limelight Realtime Streaming représente la plus importante gamme de solutions de streaming en ligne à faible latence du secteur qui permet de palier ce problème. Cette solution permet de mettre en place de nouveaux business models innovants pour la vidéo en ligne et de modifier la manière dont le public expérience les évènements en direct en offrant aux éditeurs de vidéos les outils nécessaires pour permettre l'expérience de streaming.

En outre, les versions Realtime Streaming mobile et HTML SDK permettent d'intégrer facilement des outils interactifs en direct grâce au vaste réseau privé mondial Limelight, ce qui permet d'atteindre un public mondial et de soutenir les plus grands évènements en ligne en direct. La solution embarque également une sécurité de contenu intégrée et des contrôles d'accès pour protéger les éléments vidéo.

La combinaison d'une latence de moins d'une seconde et de l'interactivité avec les spectateurs permet de nouveaux usages dans des domaines tels que :

Sport en direct ? paris sur des rencontres sportives permettant aux fans de parier sur les résultats des matchs en direct.

Enchères en direct ? les enchérisseurs à distance peuvent participer aux enchères en direct, en même temps que les personnes sur place., et vivre ainsi une expérience proche du réel.

Jeux en ligne ? les casinos en ligne peuvent permettre à tous les joueurs de voir instantanément l'action des tables de jeux et de placer des paris plus rapidement, ce qui augmente le nombre de mains pouvant être jouées chaque heure.

"Alors que la vidéo en ligne a rapidement gagné en popularité, les attentes en matière de performances ont augmenté, et les nouvelles technologies, telles que l'option Limelight Realtime Streaming, permettent de trouver de nouvelles façons innovantes de faire participer le public", a déclaré Nigel Burmeister, vice-président de Limelight Networks. "Maintenant, les évènements en direct sont vraiment en direct grâce à la plus faible latence qui soit, et il est à présent possible de créer des expériences interactives qui n'ont jamais été possibles auparavant."

A propos de Limelight

Limelight Network, Inc (NASDAQ : LLNW), un des principaux fournisseurs de service de diffusion de contenu numérique, de vidéo, de sécurité du cloud et d'informatique de pointe, permet à ses clients de vivre des expériences digitales exceptionnelles. La plateforme de service de pointe de Limelight comprend une combinaison unique d'infrastructures privées mondiales, de logiciels intelligents et de service d'assistance spécialisées qui facilitent les flux de travail. Pour plus d'informations, visitez le site Limelight, et suivez-nous sur Twitter, Facebook et LinkedIn.

Communiqué envoyé le 23 novembre 2020 à 09:00 et diffusé par :