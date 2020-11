Le CN appuie le Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques





MONTRÉAL, 23 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) est heureux d'annoncer qu'il souscrit aux recommandations du Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques (GIFCC).



Le CN devient le premier chemin de fer nord-américain à apporter officiellement son soutien à ce cadre, lequel privilégie une information financière plus efficace en ce qui concerne les changements climatiques, et rejoint ainsi plus de 1 500 organisations du monde entier. Joignant le geste à la parole, le CN est fier de publier son premier rapport GIFCC (https://www.cn.ca/fr/histoires/20200807-rendement-du-carburant/). Ce rapport trace les grandes lignes de l'intégration des risques et possibilités liés au climat à la gestion des activités commerciales et opérationnelles du CN, ainsi que son engagement envers un avenir plus durable.

« La publication de notre rapport GIFCC 2019 constitue un autre jalon dans notre engagement à soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. Pour nous, un avenir environnemental durable signifie penser et agir dans l'intérêt des générations futures. Nous visons à créer un solide legs de leadership environnemental en réduisant nos émissions de carbone, en conservant les ressources, et en protégeant et restaurant les écosystèmes naturels. »

- Jean-Jacques Ruest, président-directeur général, CN

Le rapport GIFCC du CN renforce l'engagement de longue date de la Compagnie en faveur d'une divulgation transparente des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans ses rapports sur le développement durable et CDP (Carbon Disclosure Project). L'approche du CN en matière de divulgation d'information relative au développement durable s'aligne sur des normes internationales, notamment le Pacte mondial des Nations Unies, la Global Reporting Initiative (GRI), le Sustainability Accounting Standards Board (SASB), les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies et les objectifs liés à la mobilité de la Banque mondiale. Dans le cadre de sa collaboration avec l'Association des chemins de fer du Canada, le CN appuie également le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques.



Le CN domine toujours l'industrie ferroviaire nord-américaine avec une consommation de carburant par tonnes-milles brutes inférieure d'environ 15 % à la moyenne des chemins de fer de classe 1. Depuis 1993, le CN a réduit de 40 % l'intensité de ses émissions de locomotive, soit 46 millions de tonnes de carbone en moins. Comme près de 85 % de ses émissions de GES proviennent de l'exploitation ferroviaire, la Compagnie vise à continuer de dissocier sa croissance des émissions de GES pour atteindre son objectif fondé sur la climatologie et réduire ses émissions directes et indirectes.

À propos du Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques

Le 4 décembre 2015, le Conseil de stabilité financière a mis sur pied le Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques (GIFCC). Ce dernier avait pour mandat d'élaborer un ensemble uniforme d'informations à fournir à titre volontaire relativement aux risques financiers associés aux changements climatiques. Cet ensemble devait servir aux entreprises pour renseigner les prêteurs, assureurs, investisseurs et autres intervenants. Les informations à fournir font partie des recommandations du GIFCC, qui ont été publiées le 29 juin 2017. Pour en savoir plus sur le GIFCC, visitez son site Web à www.fsb-tcfd.org.

À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l'économie, aux clients et aux collectivités qu'il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. En tant que seul chemin de fer à relier les côtes est et ouest du Canada à l'extrémité sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 19 500 milles (31 382 km), le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l'égard des programmes de responsabilité sociale et de l'environnement.

Sources :

Médias Investisseurs Jonathan Abecassis Paul Butcher Directeur principal Vice-président Relations avec les médias Relations avec les investisseurs 514 399-7956

media@cn.ca 514 399-0052

investor.relations@cn.ca

Communiqué envoyé le 23 novembre 2020 à 09:00 et diffusé par :