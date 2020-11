Rakuten lance « Rakuten DX » pour stimuler la créativité et l'innovation dans l'expérience numérique en prévision d'un boom des applications mobiles





Un demi-milliard de nouvelles applications sont attendues d'ici 2023*. Le groupe Rakuten apporte aux professionnels le « DX Factor », pour transformer leurs défis marketing et business d'aujourd'hui en expériences numériques de demain.

PARIS, 23 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Rakuten, Inc. (TSE : 4755), annonce aujourd'hui le lancement de Rakuten DX, anciennement Rakuten Aquafadas. L'entreprise élargit son domaine d'action en matière de création d'expériences numériques en accompagnant les entreprises dans cette transformation. Elle propose des solutions haut de gamme pour maximiser l'engagement du public vis-à-vis des marques. Alors que l'industrie se prépare à accueillir, selon les prévisions, 500 millions de nouvelles applications au cours des trois prochaines années, Rakuten DX est parfaitement positionnée pour répondre à une demande en forte croissance.

Rakuten DX propose des technologies et des services créatifs pour développer des applications mobiles innovantes et ainsi aider les entreprises à engager leurs publics. Entre autres, Rakuten DX offre plusieurs services : Digital Booster, Creative Thinking et Co-Innovation. Ces services proposent aux spécialistes du marketing de réussir leur transformation numérique, misant sur une conception créative dès les prémices du projet et aboutissant au développement d'applications mobiles pour mieux concrétiser leurs idées. Rakuten DX est le dernier service à rejoindre l'écosystème Rakuten, renforçant ainsi un groupe de plus de 70 entités qui apportent de la valeur aux entreprises.

« Avec l'avènement du nouveau normal, nous nous attendons à une révolution des usages mobiles, et nous rencontrons toujours plus d'entreprises qui repensent leur modèle économique. C'est un moment excitant pour nous, car Rakuten propose des expériences numériques inédites », déclare Olivier Alluis, PDG de Rakuten DX. « Notre objectif est simple : nous voulons transformer les défis d'aujourd'hui en moteurs de croissance pour demain ».

Rakuten DX a fait ses preuves en matière de conception d'applications mobiles, comme à l'occasion des finales de la Coupe Davis par Rakuten (Kosmos Tennis) ou encore pour Books for Kids (ViacomCBS). La nouvelle entité, dont le siège social est à Montpellier, est le résultat de la combinaison des deux mondes complémentaires de Rakuten, Inc. et de la start-up Aquafadas, acquise par le groupe en 2012. Elle représente quatorze années de création d'applications et de services numériques haut de gamme dans divers secteurs. Rakuten DX allie technologie, passion et créativité pour offrir des expériences numériques premium, rapidement.

« Aujourd'hui est une étape très importante pour nous. Au cours des six prochains mois, nous travaillerons sans relâche pour offrir des expériences numériques personnalisées à des entreprises de toutes tailles. Rakuten DX apportera à ses clients un avantage concurrentiel en tirant parti des connaissances et de l'expérience du groupe dans les domaines du e-commerce, de la finance, des télécommunications, du sport et du divertissement », conclut Olivier Alluis.

À propos de Rakuten DX

Rakuten DX est leader dans la création d'expériences numériques personnalisées, transformant la façon dont les entreprises engagent leurs audiences. Au sein du groupe Rakuten, Rakuten DX allie passion et créativité à la capacité de fournir rapidement les meilleures applications mobiles. Grâce à son expertise interdisciplinaire et sectorielle, Rakuten DX est en mesure de fournir des solutions de qualité en réponse aux défis des entreprises et de leurs marchés, notamment dans les domaines du divertissement, du sport et des télécommunications. Pour plus d'informations, visitez le site : https://rakuten-dx.com/?lang=fr

À propos de Rakuten

Rakuten, Inc. (TSE : 4755) est un leader mondial de services Internet variés accompagnant les individus, les communautés, les entreprises et la société. Fondé à Tokyo en 1997 en tant que plateforme de commerce en ligne, Rakuten s'est développé pour offrir aujourd'hui des services d'e-commerce, de fintech, de contenus numériques et de communications à plus de 1,4 milliard de membres à travers le monde. Le groupe Rakuten compte plus de 20 000 employés et est présent dans 30 pays et régions du monde. Pour plus d'informations, visitez le site https://global.rakuten.com/corp/.

