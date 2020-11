Brilliance Financial Technology lance DPX





Nouvelle génération de tarification numérique en temps réel et de gestion de la rentabilité pour les banques

NEW YORK, 23 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Brilliance Financial Technology (bxfin.com), le premier fournisseur mondial de systèmes numériques de tarification et de rentabilité pour les banques, a annoncé la sortie de DPX, une solution intégrée qui combine de manière unique la tarification, les taux et les produits, et la gestion de la rentabilité. Cette solution transforme la façon dont la rentabilité est gérée dans les services bancaires aux entreprises et aux institutions, les services bancaires commerciaux et les services aux entreprises.

DPX donne aux banques de nouvelles capacités de pointe pour augmenter leurs profits en temps réel :

Gestion des prix : Technologie IA/ML qui aide les banques à structurer et à tarifer les transactions afin d'optimiser le profit de la relation client.

Gestion des tarifs et des produits : Permet aux banques de créer et de modifier de manière dynamique les taux, les produits, les règles commerciales, les frais et les coûts et de diffuser les changements en première ligne sans délai.

Gestion de la rentabilité : Fournit une vue globale en temps réel de la rentabilité passée et prévue au niveau des relations et du portefeuille, faisant du suivi et de la gestion active des bénéfices une réalité.

« DPX rend les banques plus rentables, en les dotant des outils nécessaires pour moderniser leurs processus », déclare Jean-Edouard van Praet, président et directeur général de Brilliance. « Dans le contexte actuel des taux d'intérêt, les banques ont besoin d'un nouveau moyen pour améliorer leurs performances financières. La numérisation pour améliorer l'efficacité ne les y amène que partiellement. DPX permet aux banques de réorganiser fondamentalement leurs opérations dans les domaines clés qui ont un impact sur les bénéfices. Il intègre la tarification des transactions, les taux et les produits, ainsi que des outils de gestion de la rentabilité, afin de favoriser la rentabilité globale du portefeuille et des relations en temps réel, ce qui permet d'augmenter les marges, la conformité réglementaire, l'efficacité opérationnelle et la transparence des prix. »

DPX est adapté de manière unique aux modèles, produits et processus spécifiques de chaque banque. La plate-forme cloud-native est disponible en mode SaaS, sur site, ou déployée sur le cloud privé de la banque.

À propos de Brilliance

Brilliance Financial Technology est le leader mondial des solutions numériques de tarification et de rentabilité des banques. Fondée en 2004, la société a fourni sa solution à des banques dans 50 pays, en assurant le service de plus de 25 000 chargés de relations dans le domaine des prêts de gros, commerciaux et d'entreprise dans des banques de toutes tailles. L'approche de mise en oeuvre agile de l'entreprise permet aux banques de voir des résultats positifs en quelques semaines seulement. Brilliance Financial Technology est certifié ISO27001.

