Invitation de presse de la STM - Annonce conjointe du plan hivernal en lien avec l'itinérance





MONTRÉAL, le 23 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La STM invite les représentants des médias à assister, en présentiel, à une conférence de presse le mardi 24 novembre, à 10 h, à l'intérieur de la station Place-des-Arts (édicule de la rue Jeanne-Mance). Avec l'arrivée des grands froids, cet événement permettra de faire état des mesures mises en place dans le cadre du plan hivernal en lien avec l'itinérance.

Pour l'occasion, Philippe Schnobb, président du conseil d'administration de la STM, sera accompagné de Valérie Plante, mairesse de Montréal, Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Sylvain Caron, directeur du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Martin Petrarca, directeur général de la Société de développement social (SDS) et James Hughes, président et chef de la direction de la Mission Old Brewery, qui présenteront ces mesures et répondront ensuite aux questions des journalistes.

Afin d'éviter les rassemblements et de se conformer aux règles de distanciation sociale, nous encourageons les médias à restreindre le nombre de représentants et à respecter les consignes sanitaires d'usage, incluant le port du couvre-visage obligatoire.

Une prise de photos officielle suivra la conférence de presse à la Place des festivals.

