Conduite hivernale : moins de la moitié des Canadiens sont prêts





MONTRÉAL, le 23 nov. 2020 /CNW/ - Avec la météo hivernale qui cause des conditions de conduite imprévisibles d'un bout à l'autre du pays chaque année, maîtriser le temps froid peut souvent causer de l'inquiétude, et ce, même pour les conducteurs les plus expérimentés. Un nouveau sondage publié par belairdirect aujourd'hui indique que la plupart des Canadiens ne sont pas pleinement préparés pour la saison froide à nos portes. Conduire sur les routes glacées ou enneigées pendant l'hiver canadien est inévitable, mais seulement 45 pour cent des répondants affirment se sentir prêts pour la conduite hivernale.

Si les Canadiens ne sont pas pleinement préparés pour notre hiver, ils ont encore moins confiance envers les aptitudes de ceux avec qui ils partagent la route. Selon le sondage de belairdirect, 34 % d'entre eux évaluent les compétences au volant des autres conducteurs de leur province comme étant inférieures à la moyenne. L'Alberta est la province où on fait le moins confiance aux autres conducteurs alors que 37 % des répondants évaluent les compétences au volant des gens de leur province comme étant mauvaises ou très mauvaises comparativement à 32 % des répondants en Ontario et à 24 % des répondants au Québec.

Même si 44 % des répondants admettent être nerveux ou anxieux lorsqu'ils conduisent pendant la saison froide, seulement 38 % d'entre eux ont affirmé avoir tous les outils essentiels dans leur trousse de conduite hivernale. Bien que presque tous les Canadiens (92 %) aient un grattoir dans leur véhicule, seuls les deux tiers d'entre eux déclarent conserver une bouteille de liquide lave-glace supplémentaire et un peu plus de la moitié des répondants (58 %) gardent une couverture et des vêtements chauds dans la voiture. L'importance de se préparer pour l'hiver fait son chemin, mais moins de la moitié des Canadiens qui conduisent affirment vérifier leurs phares ou leurs freins avant de prendre la route.

«?Chaque année, la première neige sème le désordre sur les routes canadiennes parce que les conducteurs sont mal préparés pour l'hiver?», a affirmé Marie-Pierre Leclerc, vice-présidente, Marketing et Stratégie numérique chez belairdirect. «?Parmi les réclamations les plus fréquentes que nous voyons, notons les collisions arrière et une augmentation des réclamations pour des collisions n'impliquant qu'un seul véhicule à cause des pertes de contrôle. Celles-ci sont d'ailleurs plus fréquentes à la suite de la première journée de neige abondante de l'année. Cependant, avec un peu de préparation et les bons pneus, les Canadiens sont plus confiants et évitent potentiellement certains de ces accidents courants.?»

En cas de dérapage, seulement trois Canadiens sur cinq savent qu'il faut continuer à orienter le véhicule dans la direction où ils veulent aller. Les Québécois ont eu le plus haut taux de bonnes réponses?; 67 pour cent d'entre eux savent quoi faire comparativement à 59 pour cent des Ontariens et 63 pour cent des Albertains. Fait rassurant, presque tous les Canadiens (94 %) savent qu'il faut ralentir doucement leur vitesse si leur voiture commence à déraper et 82 % d'entre eux savent qu'il faut attendre que le véhicule ralentisse avant d'utiliser le frein.

La conduite sécuritaire : il y a une application pour ça

Pour aider les clients à perfectionner et à améliorer leurs compétences de conduite sécuritaire, le programme automérite de belairdirect récompense la bonne conduite. Accessible par l'entremise de l'application de belairdirect, automérite vous permet d'être en contrôle du montant de vos primes d'assurance auto en utilisant les capteurs de votre téléphone intelligent pour évaluer vos habitudes de conduite, y compris combien de temps vous passez sur la route en plus de vous fournir un prix basé sur votre comportement derrière le volant. Les clients de belairdirect obtiennent un rabais d'adhésion de 10 % simplement en s'inscrivant au programme.

Les données récentes d'automérite montrent que les Canadiens sont soucieux de la sécurité lorsqu'ils conduisent en hiver, car la conduite à des vitesses supérieures à 100 km/h est réduite de 25 % en moyenne en hiver. Cependant, avec une réduction des kilomètres parcourus de 24 %, une réduction du temps passé sur les routes de 20 % et une réduction du parcours quotidien moyen de 10 % en hiver par rapport à l'été, il est évident que la majorité des Canadiens ne sont pas aussi sûrs de leur conduite qu'ils pourraient l'être lorsqu'ils prennent la route en hiver.

belairdirect partage ses meilleurs conseils pour se sentir mieux préparé et bien outillé pour conduire en toute sécurité cet hiver.

Allez au-devant de l'hiver grâce aux meilleurs conseils de belairdirect sur la conduite hivernale

Préparez-vous à l'hiver : Assurez-vous d'avoir une trousse hivernale de base dans votre voiture comprenant un grattoir, une bouteille pleine de liquide lave-glace, du sable pour améliorer la traction, des fusées éclairantes, des vêtements chauds et des couvertures. Choisissez les bons pneus : Les pneus d'hiver sont un investissement pour la sécurité. Assurez-vous de choisir une marque de qualité à laquelle vous pouvez vous fier. Ralentissez : Lorsque les conditions de la route sont incertaines, il est important de ralentir pour voir les risques potentiels. Lorsque vous conduisez sur des routes glacées, souvenez-vous d'éviter de faire des mouvements brusques et de ralentir graduellement pour conserver le contrôle de votre véhicule. Restez calme : Une réduction du stress donne lieu à des réflexes plus détendus et réfléchis. Cela vous permet de maîtriser la situation et d'être alerte à ce qui se passe devant vous et autour de vous. Gardez vos distances : Les gros camions devant votre voiture peuvent projeter de la neige, de la glace ou de l'eau sur votre pare-brise. La panique causée par une perte de visibilité peut faire en sorte que certains conducteurs perdent la maîtrise de leur véhicule, il est donc important de garder une distance sécuritaire entre vous et les plus gros véhicules. Tenez-vous informé : Avant de prendre la route, vérifiez les prévisions météorologiques afin d'avoir une idée des conditions de la route potentielles. Si celles-ci sont risquées, il pourrait être sage de décider de rester à la maison.

