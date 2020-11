Avis médias - La FMHF et la Ministre Charest dévoilent une campagne pour les 12 jours d'action





MONTRÉAL, le 23 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération des maisons d'hébergement pour femmes et le Secrétariat à la condition féminine convient les médias à un point de presse dans le cadre du lancement de la campagne des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes.

À cette occasion, la FMHF dévoilera en exclusivité sa grande campagne de sensibilisation « Il s'engage pour elles, et toi ? » ; et fera le point avec la Ministre Charest sur la situation des femmes et des enfants victimes de violences, particulièrement difficile en ce temps de pandémie et de confinement.

Mr Bertrand Guibord, vice-président du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN, apportera également son témoignage à titre d'homme allié, engagé contre ces violences, notamment en milieu de travail.

Avec les allocutions de :

Mme Isabelle Charest , Ministre déléguée à l'Éducation et Ministre responsable de la Condition féminine,

, Ministre déléguée à l'Éducation et Ministre responsable de la Condition féminine, Mr Bertrand Guibord , vice-président du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN,

, vice-président du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN, Mme Manon Monastesse , directrice générale et porte-parole de la FMHF.

Le 23 novembre à 9h30

Au métro Papineau

1425 Rue Cartier

Montréal, QC H2K 4C8

SOURCE Fédération des Maisons d'hébergement pour Femmes

