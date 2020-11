DealCloud nomme James Brierley au poste d'ingénieur IT pour la zone EMEA





DealCloud, fournisseur de premier plan de logiciels de gestion de sociétés, de relations et de transactions pour des sociétés de marchés de capitaux, annonce la nomination de James Brierley au poste d'ingénieur IT, basé à Londres. La nomination de M. Brierley qui est fort de plus de 7 années d'expérience dans les diverses catégories d'actifs à caractère fortement technologique, contribuera à alimenter le programme d'ingénierie de solutions de DealCloud dans la région EMEA.

Avant de rejoindre DealCloud, M. Brierley a dirigé les efforts de Park Square Capital, un gestionnaire de dette privé de premier plan, en matière de technologies. Il a travaillé dans l'ensemble de l'organisation, où il était chargé de fournir les meilleures solutions technologiques de leur catégorie afin de soutenir la prochaine étape de la croissance de la société.

La connaissance directe de M. Brierley de la technologie disponible sur les marchés financiers privés garantira aux clients de DealCloud ? à la fois actuels et potentiels ? un positionnement favorable leur permettant d'optimiser la valeur potentielle d'une solution telle DealCloud.

"Ayant été témoin direct des inconvénients du CRM générique, j'ai eu la chance d'être initié à DealCloud," a-t-il commenté. "Ce qui est frustrant, est que l'un des plus grands obstacles auxquels était confrontée mon ancienne société - comme nombre d'entreprises dans ce secteur - s'appuyait sur le fait d'être lié par contrat au CRM susmentionné. Après avoir recherché des alternatives, DealCloud a semblé résoudre un nombre si important de problèmes auxquels faisait face l'entreprise que j'ai pu justifier l'adoption de la migration," a-t-il ajouté.

Ancien client de DealCloud, M. Brierley possède un point de vue unique. "Le fait d'avoir géré le processus de vente, de mise en oeuvre et de gestion des comptes de DealCloud me positionne idéalement pour aider nos clients à établir le lien entre leurs écosystèmes, tout en répondant à la demande croissante à laquelle les entreprises doivent faire face dans les marchés financiers privés," a-t-il souligné.

"Nous avons eu le plaisir de travailler avec James en tant que client pendant plusieurs années, avant qu'il rejoindre l'entreprise en qualité de responsable de nos efforts d'ingénierie de solutions dans la zone EMEA," a déclaré Michael Santos, vice-président des ventes EMEA chez DealCloud. "Dans notre secteur, le volume de transactions importantes et complexes est en hausse, et DealCloud a connu d'énormes progrès depuis son début, ne limitant pas son activité uniquement au CRM et à la gestion de transactions. La connaissance du secteur et des produits que possède James nous permettra de garantir à nos clients une position favorable leur permettant d'exploiter le plein potentiel de la solution de DealCloud. La capacité de James à résoudre les problèmes, à fragmenter les sujets et à reconstruire en mieux est exactement ce que nous recherchions pour ce poste," a-t-il affirmé.

M. Brierley a débuté sa carrière chez Islandbridge Capital , pour ensuite rejoindre l'équipe des opérations de Impax Asset Management. Il est titulaire d'une Licence en comptabilité et finances de l'Université de Durham, obtenue avec mention. En dehors du bureau, M. Brierley est un sportif passionné qui apprécie tout particulièrement le rugby et le squash. Il se décrit lui-même comme un joueur de cricket né de nouveau.

