ARGO s'associe à SHERP pour une entente co-marque





La combinaison de la marque et du réseau de distribution d'ARGO avec le véhicule amphibie tout terrain SHERP mène à un avenir passionnant.

NEW HAMBURG, N.Y, 23 nov. 2020 /CNW/ - ARGO, le chef de file mondial des véhicules pour terrain extrême amphibies, est heureux d'annoncer qu'il a conclu un accord de fabrication et d'approvisionnement avec SHERP pour élargir son offre actuelle de véhicules pour terrain extrême amphibies commerciaux.

Le président et chef de la direction d'ARGO, Brad Darling, a déclaré : « Notre gamme actuelle de véhicules pour terrain extrême de la série ARGO Conquest Pro est reconnue au sein du marché commercial et industriel. De l'exploitation minière au pétrole et au gaz, en passant par les services publics et les efforts de recherche et de sauvetage, le client commercial est la clé du succès d'ARGO depuis plus de 50 ans. L'entente co-marque dans le cadre d'une toute nouvelle gamme de machines SHERP aidera à garantir le succès pour les 50 prochaines années. »

La série commerciale ARGO comprendra désormais quatre nouveaux modèles de véhicules pour terrain extrême qui seront lancés le 4 janvier 2021 : ARGO Sherp Pro, ARGO Sherp Pro XT, ARGO Sherp Ark XTX et ARGO Sherp Ark XTZ. Tous sont conçus pour répondre aux exigences des opérateurs commerciaux, avec une puissance et une capacité accrues, une plus grande polyvalence, et une qualité et une sécurité maximales. SHERP a fait un travail phénoménal en offrant aux clients commerciaux un produit pour terrain extrême, et les nouveaux produits ARGO Sherp sont parfaitement positionnés pour la prochaine étape de notre série ARGO Conquest Pro.

En ce qui concerne SHERP, Darling a ajouté : « Nous sommes très enthousiasmés par la façon dont cette relation s'est développée et par les possibilités qui s'offrent aux deux entreprises. Nous croyons que ce partenariat apportera une valeur inestimable à ARGO, à nos clients commerciaux et à nos concessionnaires. »

Yaroslav Prygara, PDG de SHERP International, a ajouté : « L'ajout du réseau de concessionnaires d'ARGO, de l'infrastructure et de la force de toute son équipe nous permettra d'offrir un meilleur service et un meilleur soutien à nos clients commerciaux ainsi que de renforcer et de rehausser la marque ARGO Sherp dans toute l'Amérique du Nord. »

En plus d'élargir sa gamme de produits commerciaux, ARGO a restructuré son modèle d'affaires afin de créer une équipe commerciale et robotique dédiée. Cette nouvelle équipe sera responsable de la gamme de véhicules pour terrain extrême professionnels, qui comprend désormais la série Conquest Pro et les nouveaux véhicules SHERP. Cette équipe sera également responsable de nos produits Xtreme Terrain Robotics (XTR). ARGO dispose d'une gamme complète de produits commerciaux, industriels et militaires, avec ou sans pilote. Consultez le argoxtv.com.

À propos d'ARGO

ARGO est le chef de file mondial des véhicules pour terrain extrême amphibies depuis 1967.

ARGO commercialise ses véhicules avec et sans pilote par l'entremise d'un réseau de concessionnaires indépendants à l'échelle des États-Unis et du Canada, ainsi que de distributeurs représentant des concessionnaires en Europe, en Russie, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient, en Asie et dans d'autres marchés internationaux. La durabilité, la sécurité et la polyvalence uniques des produits ARGO sont le fruit de l'ingénierie renommée de l'entreprise et de sa capacité d'aller là où les autres ne le peuvent. Allez n'importe où.

Dean Dutcher

ddutcher@argoxtv.com

519 662-2840, poste 364

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1339305/Argo_Sherp_Pro_XT.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1339306/XTR.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1339307/Conquest_Pro_950_XT_L_Yellow.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1339308/Sherp_Pro_Series.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1339309/Argo_Corporate_Logo.jpg

SOURCE ARGO

Communiqué envoyé le 23 novembre 2020 à 07:15 et diffusé par :