Purolator et Michaels aident les Canadiens à rester en contact en misant sur la créativité durant cette période des fêtes

Les entreprises ont collaboré avec des artistes émergents pour concevoir des boîtes pour les fêtes et invitent les Canadiens à concevoir leur propre boîte dans le cadre d'un concours

TORONTO, le 23 nov. 2020 /CNW/ - Les services de cueillette et de dépôt d'envois de Purolator, y compris le service à la voiture, sont offerts dans les 135 magasins Michaels du Canada afin de permettre aux clients d'expédier et de recevoir leurs colis de façon plus conviviale. Afin de célébrer ce nouveau partenariat, Purolator et Michaels aident également les Canadiens à partager de beaux moments et à créer des colis personnalisés pour leurs êtres chers durant cette période des fêtes.

Boîtes en édition limitée conçues par des artistes canadiens et concours de conception de boîtes

Purolator lance 13 modèles de boîtes festives en édition limitée conçues par des artistes canadiens de toutes les provinces et de tous les territoires. Les Canadiens pourront expédier des colis aux membres de leur famille et à leurs êtres chers dans des boîtes spécialement conçues et qui sont offertes au début de décembre dans les centres d'expédition de Purolator, les camions d'Arrêt rapide mobile et aux magasins Michaels du pays, lorsqu'ils utilisent les services Purolator ExpressMD.

Michaels invite les Canadiens à concevoir et à partager leur propre design de boîte dans le cadre d'un concours. À la fin du concours, le créateur du design gagnant recevra un grand prix de 1 000 $ en fournitures de Michaels, plus des services d'expédition gratuits de Purolator (valeur jusqu'à 1 200 $). Les Canadiens peuvent visiter le site michaels.ca/en/boxdesignsweeps pour en apprendre davantage sur le concours et sur les artistes.

Commentaires

« Nous rendons l'expédition et la livraison des colis plus simple et sécuritaire pour les Canadiens et nous célébrons ensemble les moments de joie et de créativité durant cette période festive de l'année. Il s'agit d'une autre façon de répondre aux besoins des clients durant la pandémie de COVID-19 et par la suite », explique Laurie Weston, directrice des centres d'expédition de Purolator. « Nous sommes emballés de travailler avec des artistes provenant de différentes origines et régions. Nous espérons que tous les Canadiens pourront trouver un modèle qui les incite à le partager avec un être cher. »

« Les gens doivent composer avec beaucoup de choses à l'heure actuelle et nous croyons que ce partenariat avec Purolator offre une solution additionnelle à nos clients en leur permettant d'expédier et de recevoir leurs colis dans n'importe quel magasin Michaels au pays », indique Matthew Rubin, vice-président principal, Développement des affaires et croissance de l'entreprise de Michaels. « Notre entreprise a pour objectif de stimuler la créativité, c'est pourquoi nous sommes heureux de soutenir des artistes talentueux et sommes impatients de voir les concepts imaginatifs qui seront soumis durant le concours de conception de boîtes. »

Contexte

Purolator et Michaels ont également lancé les services d'expédition dans les 135 magasins Michaels du pays et installé des kiosques d'Arrêt rapide dans trois magasins. Pour plus de convivialité durant la période des fêtes, les Canadiens pourront cueillir et laisser leurs colis déjà étiquetés directement à leur magasin Michaels.

Les clients peuvent en apprendre davantage sur les services d'expédition de Purolator sur le site michaels.com/fr/purolator ou en utilisant l'outil de localisation sur le site purolator.com.

Faits sur l'expédition des fêtes

Cette période de pointe (1 er novembre au 24 décembre), Purolator prévoit traiter 46 millions de colis, soit une augmentation d'environ 20 % par rapport à 2019.

novembre au 24 décembre), Purolator prévoit traiter 46 millions de colis, soit une augmentation d'environ 20 % par rapport à 2019. Purolator prévoit traiter 1,3 million de pièces durant le Vendredi Fou (une augmentation de plus de 25 % par rapport à 2019) et 6,7 millions de pièces durant la semaine du Cyberlundi (une augmentation de 18 % par rapport à 2019).

6,7 millions de pièces durant la semaine du Cyberlundi (une augmentation de 18 % par rapport à 2019). Durant sa journée la plus occupée de l'année, le 30 novembre, l'entreprise prévoit traiter 1,4 million de pièces, soit près de 20 % de plus qu'en 2019.

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, Purolator enregistre une augmentation du nombre d'arrêts de livraison de 40 % (une augmentation du nombre de colis de près de 25 %). Le nombre de livraisons résidentielles a augmenté d'environ 50 %.

Pour obtenir plus d'information sur la façon dont Purolator simplifie l'expédition pendant les fêtes, veuillez visiter le site purolator.com.

À propos de Purolator

Purolator Inc. est le fournisseur de pointe de solutions intégrées de logistique et d'expédition de fret et de colis au Canada. Célébrant plus de 60 ans de services qui permettent à ses clients de tenir leurs promesses, Purolator continue d'élargir sa portée, sa fiabilité et ses niveaux de service réputés pour rejoindre davantage de particuliers, d'entreprises et de localités, partout au pays et dans le monde entier. Purolator est fière de son héritage canadien et veille à assurer sa durabilité, se positionnant pour croître et prospérer. Purolator est également vouée à contribuer au bien-être des collectivités qu'elle sert et dans lesquelles vivent, travaillent et se détendent ses plus de 13 000 employés.

À propos de Michaels

Les magasins Michaels sont le détaillant d'articles de loisirs créatifs le plus important en Amérique du Nord. Ils offrent du matériel d'art et d'artisanat, des cadres et des services d'encadrement professionnel, des articles floraux, des décorations murales ainsi que de la marchandise saisonnière. Le détaillant compte plus de 1 275 magasins dans 49 états et au Canada. En outre, l'entreprise sert ses clients par l'entremise de plateformes numériques, notamment les sites Michaels.com et Canada.michaels.com. Les magasins Michaels sont également propriétaire de Artistree, un fabricant de matériel d'encadrement personnalisé et spécialisé de grande qualité.

