/R E P R I S E -- Annonce d'une aide financière du gouvernement du Québec au village de Grenville/

GRENVILLE, QC, le 20 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La députée d'Argenteuil, Mme Agnès Grondin, au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, invite les représentants des médias à une conférence de presse virtuelle le lundi 23 novembre.

Pour l'occasion, la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides, Mme Nadine Girault, le président du caucus du gouvernement, M. Mario Laframboise, le maire de Grenville, M. Pierre Thauvette, et le préfet de la MRC d'Argenteuil, M. Scott Pearce, seront également en ligne.

Les représentants des médias qui souhaitent participer doivent s'inscrire à l'avance en envoyant un courriel à l'adresse evelyne.bergeron@assnat.qc.ca avant 9 h, le lundi 23 novembre. Le lien pour assister à la conférence de presse leur sera transmis après l'inscription.

Date : Lundi 23 novembre 2020 Heure : 10 h 00 Lien : Vidéoconférence sur Zoom

