/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Relançons MTL : un Forum stratégique sur la construction et les infrastructures comme vecteurs clés dans la transformation de Montréal/

MONTRÉAL, le 20 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias au Forum stratégique sur la construction et les infrastructures, le lundi 23 novembre à 8 h, dans le cadre du mouvement Relançons MTL. Ce forum donnera l'occasion aux acteurs de l'industrie d'identifier de nouvelles avenues pour affronter les défis auxquels ils font face, tels que la main-d'oeuvre, ainsi que la mise en valeur des avancées technologiques. Ces dernières permettront aux entreprises de se démarquer et d'améliorer leur efficacité.

Le secteur de la construction contribue assurément à la qualité de vie des ménages et à l'environnement d'affaires des entreprises par de nouveaux bâtiments et des infrastructures plus performants à la grandeur du Québec. Ce secteur doit garder sa position de pilier au coeur des stratégies gouvernementales pour stimuler l'économie et accélérer la réalisation de projets de construction et d'infrastructure structurants.

Faits saillants du Plan d'action pour renforcer le secteur de la construction et de l'infrastructure, codéveloppé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et l'Association de la construction du Québec, avec notre partenaire de contenu, KPMG :

En 2018, le secteur a représenté: 6,3 % du PIB de Montréal et 6,8 % du PIB du Québec, soit la 5 e plus importante contribution sur le plan sectoriel à l'économie de la province.

plus importante contribution sur le plan sectoriel à l'économie de la province. Le secteur de la construction emploie plus de 112 000 personnes à temps plein, soit 5 % de l'emploi dans la région de Montréal.

La crise de la COVID-19 a exacerbé certains enjeux auxquels les entreprises en construction sont confrontées. Celles-ci bénéficieront néanmoins d'importantes occasions d'affaires dans le cadre des plans de relance en infrastructure annoncés par les différents ordres de gouvernement.

Date : Lundi 23 novembre 2020



Heure : De 8 h à 12 h 30



Conférenciers : Michel Leblanc, président et chef de la direction, Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Luc Bourgoin, directeur général, Association de la construction du Québec (ACQ)

Diane Lemieux, présidente-directrice générale, Commission de la construction du Québec (CCQ)

Jean-Marc Fournier, président-directeur général, Institut de développement urbain (IDU)

Laurence Vincent, coprésidente, Prével

Christian Yaccarini, président et chef de la direction, Société de développement Angus



À propos du Forum stratégique sur la construction et les infrastructures

Le Forum stratégique sur la construction et les infrastructures, qui s'inscrit dans le cadre du mouvement Relançons MTL, est codéveloppé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et l'Association de la construction du Québec, en collaboration avec l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec, Pomerleau et VIA Rail.

À propos du mouvement Relançons MTL

Le mouvement Relançons MTL est propulsé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Communauté métropolitaine de Montréal et la?Ville de Montréal, en association avec Investissement Québec et le Palais des congrès de Montréal, et en collaboration avec la Caisse de dépôt et placement du Québec, le Conseil emploi métropole, le CN, le Fonds de solidarité FTQ et KPMG. Le mouvement est réalisé grâce au soutien d'Air Canada, de CGI, de Desjardins, d'Hydro-Québec, de La Presse, de Montreal Gazette, de RBC Banque Royale et de Rio Tinto, et en partenariat avec Aéro Montréal, AluQuébec, l'Association de la construction du Québec, le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec, CargoM - grappe métropolitaine de logistique et transport de Montréal, le Conseil québécois du commerce de détail, Culture Montréal, Écotech Québec, Femmessor, Finance Montréal, les Fonds de recherche du Québec, La Guilde du jeu vidéo du Québec, la Jeune Chambre de commerce de Montréal, mmode - la Grappe métropolitaine de la mode, Montréal International, Montréal InVivo, Numana, Propulsion Québec et Tourisme Montréal. Plus de détails sur le mouvement sont disponibles à www.relançonsMTL.ca .

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de plus de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

