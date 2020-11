Les pneus TECHKING sont sur le point de toucher le sol au salon bauma CHINA 2020





SHANGHAI, le 23 nov. 2020 /CNW/ -- TECHKING sera présente au salon bauma CHINA 2020 qui se tiendra du 24 au 27 novembre 2020. En tant que fournisseur de solutions de pneus de renommée mondiale pour l'industrie minière et de la construction, TECHKING présentera les pneus populaires fabriqués pour les camions-bennes géants, les grues mobiles, l'équipement d'exploitation minière souterraine et les camions de chantier pour montrer toute la puissance des pneus d'ingénierie sur mesure.

Pendant le salon, TECHKING s'entretiendra avec des fabricants de premier plan pour montrer l'excellente performance des pneus. Au Sommet mondial de la machinerie de construction T50 2020, qui s'est tenu récemment, TECHKING a été classée parmi les 100 meilleurs fournisseurs et parmi les 50 meilleurs fournisseurs de pièces à l'échelle mondiale, ce qui lui a permis d'accroître sa reconnaissance dans le secteur.

Au salon bauma CHINA 2020, TECHKING fera une diffusion en direct de trois jours à l'échelle mondiale : TECHKING LIVE SHOW. Ce spectacle diffusé sur Facebook du 24 au 26 novembre présentera les multiples applications de ses pneus populaires dans les principaux chantiers d'exploitation minière et de construction! Les clients du monde entier pourront assister à ce spectacle à partir de la maison et ressentir la haute performance des pneus TECHKING.

TECHKING se spécialise dans la personnalisation des produits. Elle s'engage à fournir aux clients des produits de pneus professionnels et systématiques ainsi que des solutions de pneus adaptées aux différents chantiers. TECHKING présentera pour l'occasion les produits décrits ci-dessous. Les pneus de grue TECHKING sont adaptés à la technologie évoluée des grues géantes pour offrir sécurité et durabilité. Les pneus fabriqués pour les camions-bennes géants sont des produits de deuxième génération de TECHKING qui conviennent parfaitement au travail sur les chemins accidentés et sur de longues distances. Les pneus d'équipement souterrain offrent la capacité de charge, la résistance aux coupures, la sécurité et la stabilité nécessaires pour faire face aux conditions difficiles en souterrain. Les pneus de chantier peuvent être utilisés sur divers chantiers grâce à la recherche et au développement sur mesure.

TECHKING offre des solutions de pneus professionnelles aux principales mines du monde et à plus de 40 grands fabricants de machines d'exploitation minière et de construction, dont XCMG, SANY, ZOOMLION, DOOSAN, LIEBHERR, TEREX et SANDVIK. Elle exporte des produits et des services dans plus de 160 pays qui utilisent ses pneus dans des ports, des exploitations minières et des chantiers de construction.

TECHKING attendra votre visite au stand W5-529! Au plaisir de vous y voir!

