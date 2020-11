L'Institut Polytechnique de Paris et Accenture concluent un partenariat stratégique pour apporter des réponses aux principaux enjeux sociétaux, économiques et environnementaux grâce à la science et la technologie





Accenture (NYSE : ACN) et l'Institut Polytechnique de Paris (IP Paris) ont signé un partenariat stratégique de 5 ans afin de codévelopper des solutions et de répondre aux enjeux sociaux, économiques et environnementaux majeurs d'aujourd'hui. L'un des axes principaux du partenariat est le développement d'une chaire visant à promouvoir le développement de technologies innovantes en réponse à ces enjeux.

Le partenariat est conclu par Jean-Marc Ollagnier (Président d'Accenture Europe), Olivier Girard (Président d'Accenture France et Bénélux), Eric Labaye (Président de l'Institut Polytechnique de Paris) et Jean-Paul Cottet (Délégué général de la Fondation de l'École polytechnique).

La chaire « Technology for Change » s'appuiera sur les centres d'excellence de l'Institut Polytechnique de Paris pour développer des projets transversaux favorisant la transformation de l'industrie et l'émergence de nouveaux modèles économiques au service d'une durabilité environnementale et sociale. Cette chaire a pour ambition d'accélérer et d'accompagner les transitions écologiques, économiques, sociales et sociétales grâce à la technologie et à l'innovation.

Prévue pour une durée initiale de cinq ans, la chaire « Technology for Change » s'inscrit, au niveau de ses recherches et de son enseignement, dans IP Paris. Les cours, qui seront intégrés dans les programmes de l'Institut Polytechnique de Paris afin d'en faire bénéficier les étudiants et décideurs de demain, porteront sur des thématiques variées telles que l'innovation inclusive, la transition énergétique, la technologie durable, l'économie circulaire, les « business models » durables, ou encore la finance responsable et solidaire. La chaire contribuera de manière active à la remise d'un certificat décerné aux étudiants d'IP Paris en fonction de leur degré d'engagement sur ces questions fondamentales.

Portée par Thierry Rayna, Professeur à l'École polytechnique au sein du laboratoire i3 (Institut interdisciplinaire de l'innovation - CNRS, École polytechnique, Mines ParisTech, Télécom Paris), la chaire « Technology for Change » s'appuiera sur l'expertise des 30 laboratoires de recherche d'IP Paris et sur ses 950 enseignants-chercheurs. La chaire agira comme une plateforme de réponse rapide aux problèmes sociétaux et environnementaux, en liaison avec les 17 objectifs de développement durable de l'Agenda 2030 de l'ONU.

Pour Eric Labaye, président d'IP Paris, « Relever les défis sociétaux, économiques et environnementaux mondiaux actuels nécessite de nouvelles approches innovantes. Ce partenariat à long terme entre IP Paris et Accenture, réunissant expertise scientifique, technologique et industrielle, représente une étape majeure dans notre aspiration à former des leaders responsables, et à développer une recherche interdisciplinaire de pointe sur les problématiques mondiales les plus urgentes. La Chaire « Technology for Change », conjuguant technologie, économie et développement durable, créera de nouvelles opportunités dans le domaine de la formation et de la recherche afin de façonner la prochaine vague d'innovation qui aura un impact positif pour tous ».

« La combinaison de l'expertise technologique et les connaissances sectorielles d'Accenture et l'excellence académique d'IP Paris, permettra au monde scientifique de faire connaitre plus largement et plus rapidement les dernières innovations issues de la recherche, et aux entreprises - un accès plus facile aux dernières avancées académiques » a déclaré Jean-Marc Ollagnier, Président d'Accenture Europe. « Utiliser pleinement la puissance de la technologie et les connaissances et l'inventivité humaines est essentiel pour faire face aux défis d'aujourd'hui et de demain, qu'ils soient démographiques, économiques, écologiques ou sociétaux. Pour sortir plus fortes de la crise et construire un monde durable, les entreprises doivent accepter le changement et s'assurer qu'il profite à tous. »

Pour Olivier Girard, président d'Accenture France et Bénélux, « Collaborer avec l'Institut Polytechnique de Paris sur le développement du potentiel de la technologie au service du changement s'inscrit dans l'engagement d'Accenture à contribuer au développement des talents de demain en apportant son expertise de pointe. La convergence entre l'économie et le monde académique est essentielle pour préparer dès maintenant les solutions aux défis économiques et sociétaux qui s'annoncent pour un futur qui profite à tous ».

L'un des objectifs majeurs de la chaire est de devenir une référence mondiale et un acteur majeur au sein des universités européennes en favorisant l'économie et le développement durable à l'aide de l'innovation technologique. La chaire réunira des représentants de la société civile, de la communauté scientifique, des entreprises et des pouvoirs publics lors d'événements annuels (états généraux, challenges technologiques et hackathons) autour de ces thématiques. Elle publiera également un document de référence annuel fournissant une vue d'ensemble des recherches de pointe menées sur ces sujets, afin d'accompagner les décideurs dans leurs processus de décision.

À PROPOS D'IP PARIS / L'Institut Polytechnique de Paris (IP Paris) est un établissement public d'enseignement supérieur et de recherche qui réunit cinq grandes écoles d'ingénieurs françaises : L'École polytechnique, L'ENSTA Paris, L'ENSAE Paris, Télécom Paris et Télécom SudParis. Sous l'égide de l'Institut, elles mettent en commun leur expertise afin de poursuivre deux grandes ambitions : développer des programmes de formation d'excellence et une recherche de pointe. Grâce à l'ancrage académique de ses cinq Écoles fondatrices et à son alliance avec HEC, IP Paris se positionne comme une institution d'enseignement et de recherche leader en France et à l'international. www.ip-paris.fr

À PROPOS DE LA FONDATION DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE / Créée en 1987 par vingt grandes entreprises françaises à l'initiative de Bernard Esambert (X 1954), alors Président du Conseil d'administration de l'École polytechnique, et avec le soutien de l'Association des anciens élèves et diplômés de l'École, la Fondation de l'X rapproche l'École, ses élèves et ses enseignants-chercheurs du monde de l'entreprise. Elle a pour missions principales d'aider à l'évolution de l'enseignement à l'École polytechnique, de développer la recherche et le transfert de technologies avancées vers l'industrie française, de financer le développement de l'X, et ainsi de contribuer à son rayonnement français et international. www.fondationx.org

À PROPOS D'ACCENTURE

Accenture est un des leaders mondiaux des services aux entreprises et administrations, avec une expertise de pointe dans les domaines du numérique, du cloud et de la sécurité. Combinant une expérience unique et une expertise spécialisée dans plus de 40 secteurs d'activité, Accenture s'appuie sur le plus grand réseau international de centres de technologie avancée et d'opérations intelligentes pour offrir à ses clients des services Strategy & Consulting, Interactive, Technology et Operations. Avec 506 000 employés, Accenture s'engage chaque jour auprès de ses clients dans plus de 120 pays, à réaliser la promesse de la technologie alliée à l'ingéniosité humaine. Accenture s'appuie sur le changement pour générer de la valeur et créer une réussite partagée avec ses clients, ses collaborateurs, ses actionnaires, ses partenaires et ses communautés.

Site web: www.accenture.com.

Communiqué envoyé le 23 novembre 2020 à 05:05 et diffusé par :