Zymo Research reçoit la marque CE IVD pour son kit Quick-DNA/RNAtm Viral MagBead





Une purification virale fiable et sensible utilisée pour la détection et l'analyse du virus du SRAS-CoV-2

IRVINE, Californie, 23 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Zymo Research a annoncé aujourd'hui que son kit Quick-DNA/RNAtm Viral MagBead a été autorisé à être distribué sur le marché commun de l'Union européenne (UE). Le produit est conçu pour la purification à haut débit de l'ADN et/ou de l'ARN viral à partir d'échantillons biologiques qui sont stockés dans le bouclier ADN/ARN de Zymo Research, DNA/RNA Shieldtm. Le DNA/RNA Shieldtm est utilisé pour la collecte d'échantillons, la préservation des acides nucléiques et l'inactivation des pathogènes. Les acides nucléiques isolés de haute qualité sont prêts pour toutes les applications en aval telles que le séquençage de la prochaine génération et la détection par RT-qPCR.

« Zymo Research a joué un rôle important dans la lutte contre la pandémie actuelle de COVID-19 », a déclaré le Dr Stanislav Forman, un scientifique de Zymo Research. « Tous les produits de notre flux de tests COVID-19 sont désormais marqués CE IVD, ce qui permet d'aider nos clients cliniques dans l'UE et au-delà. »

Le kit marqué CE IVD Quick-DNA/RNAtm Viral MagBead répond aux exigences de l'UE en matière de sécurité, de santé et d'environnement. Il peut être utilisé pour la purification de l'ADN/ARN viral, tel que le SARS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19, ou d'autres types d'échantillons pathogènes. Le kit fait partie de plusieurs flux de tests EUA SARS-CoV-2 de la FDA, mis au point par des sociétés de premier plan telles qu'Illumina et Fulgent Genetics.

« Nous sommes très heureux que le kit Quick-DNA/RNAtm Viral MagBead de Zymo Research ait reçu la marque CE IVD de l'UE », a déclaré Thiago Pinto Nogueira, directeur du développement commercial de Veritas Bio. « Au Brésil, notre agence de réglementation de la santé (ANVISA) accueille les produits désignés par la marque CE. Cela facilite notre travail lorsque nous enregistrons les produits localement. Pour nos clients, la marque indique que ce produit est conforme aux normes de santé et de sécurité. »

Pour plus d'informations sur le kit Quick-DNA/RNAtm Viral MagBead de Zymo Research, veuillez visiter leur site web ou les contacter par e-mail à l'adresse covid19requests@zymoresearch.com.

À propos de Zymo Research Corp.

Zymo Research est une entreprise privée qui sert la communauté scientifique et de diagnostic avec des outils de biologie moléculaire de pointe depuis 1994. « The Beauty of Science is to Make Things Simple » est leur devise, qui se reflète dans tous leurs produits, de l'épigénétique aux technologies de purification de l'ADN/ARN. Historiquement reconnu comme le leader en épigénétique, Zymo Research ouvre de nouvelles voies avec des solutions novatrices pour le prélèvement d'échantillons, les mesures microbiomiques, les dispositifs de diagnostic et les technologies NGS, qui sont de haute qualité et simples à utiliser. Suivez Zymo Research sur Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram.

