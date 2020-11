GAC MOTOR fait son entrée sur le marché chilien avec ses modèles GS4, GS3, et GA4, renforçant ainsi sa position sur le marché sud-américain et accélérant son expansion à l'international





SANTIAGO, Chili, 23 novembre 2020 /CNW/ - Le 19 novembre, un événement de lancement spécial a créé un engouement pour le marché de l'automobile au Chili. Pour la première fois, le renommé constructeur automobile GAC MOTOR a lancé sur le marché chilien ses trois nouveaux modèles vedettes, soit le GS4, le GS3 et le GA4, qui ont déjà attiré de nombreux médias et consommateurs au Chili. La réponse du marché du marché a été très positive : plus de 700 pistes de vente efficaces et 70 commandes ont été reçues de clients à ce jour.

Avant l'événement de lancement, les médias locaux du Chili étaient enthousiasmés par les trois nouveaux modèles. Les célèbres présentateurs chiliens Juan Pablo Queraltó et Macarena Sanchez ont présenté conjointement l'événement. En tant que grands passionnés de l'automobile, ils ont présenté à l'auditoire la marque GAC MOTOR ainsi que les avantages uniques de GS4, GS3 et GA4, en se basant sur leur expérience lors d'un voyage en famille.

Son propulseur doré, son apparence d'allure tendance conçue par des maîtres internationaux et sa qualité de classe mondiale font du GS4 l'un des modèles de VUS les plus vendus de GAC MOTOR. Le modèle le plus vendu est réputé dans de nombreux marchés mondiaux pour son excellente performance de conduite et sa qualité durable. Le GS4 dispose d'un espace intérieur spacieux avec 980 mm de plus en espace à l'arrière que les autres véhicules de sa catégorie. Le siège arrière peut être posé à plat à 180°, ce qui laisse plus de 1410 L utilisables pour les bagages et répond au besoin en espace des familles qui partent en voyage.

Le GS3, un autre VUS classique de GAC MOTOR, est également populaire auprès des jeunes. Il est doté de plusieurs technologies de pointe développées indépendamment par GAC MOTOR, y compris le système de contrôle de la combustion breveté de CCS. De plus, le GS3 est doté d'un écran de commande central couleur de 8 pouces qui donne à l'intérieur une touche technologique tout en offrant une fonction intelligente et une option avantageuse de divertissement.

Le GA4 est le seul modèle de berline introduit par AMC MOTOR sur le marché chilien pour l'instant. Il intègre l'esthétique de conception « Lighting Sculpture 2.0 » et « Flying Dynamics » de GAC MOTOR. Les courbes lisses et l'allure à la mode du GA4 apportent un élément de changement bienvenu. La carrosserie de 4692 mm renforce le caractère luxueux et noble de ses courbes. Le compartiment est équipé d'un purificateur d'air PM 2,5 qui garantit une saine expérience de voyage.

À l'heure actuelle, GAC MOTOR a établi sa présence dans 26 pays et régions et a réussi à pénétrer les marchés sud-américains. À l'avenir, GAC MOTOR poursuivra l'amélioration de sa gamme de produits, continuera de mettre l'accent sur son savoir-faire et son excellent service, et offrira aux clients internationaux une expérience de voyage agréable.

