Hygiène domestique en période de confinement : la moitié des adultes en France nettoient derrière leur partenaire !





- 38% des adultes français sont frustrés par la façon dont leur partenaire nettoie leur maison, ce qui les pousse à mettre en route le lave-vaisselle ou à passer l'aspirateur une seconde fois.

- 60 % d'entre eux nettoient à nouveau la maison en secret, en attendant que leur partenaire ait quitté la maison.

- Les principales tâches refaites sont le nettoyage des toilettes, le nettoyage de l'évier de la cuisine et le passage de l'aspirateur.

PARIS, 23 novembre 2020 /PRNewswire/ -- SC Johnson, l'un des principaux fabricants mondiaux de produits d'entretien ménager tels que Canard® et Pliz®, a publié aujourd'hui les résultats d'une étude originale sur la manière dont les Français se partagent la charge de travail dans le domaine du nettoyage domestique. L'enquête, réalisée auprès de 2 000 adultes en France, révèle que la moitié des Français nettoient leur maison après leur partenaire, car ils estiment que leurs efforts sont insuffisants.

Plus d'un tiers (38 %) ont déclaré être frustrés par la qualité de nettoyage de leur partenaire chez eux, ce qui les pousse à mettre le lave-vaisselle en route ou à passer l'aspirateur une seconde fois. Six personnes sur dix (60 %) ont déclaré qu'elles faisaient le ménage en secret, attendant que leur colocataire ou leur partenaire soit parti avant de s'attaquer aux tâches ménagères.

L'étude, menée par l'institut OnePoll en novembre 2020, a révélé qu'en moyenne, une personne passe près de deux heures et demie par mois à surveiller le nettoyage de quelqu'un d'autre afin de le remettre "à niveau".

Un porte-parole de SC Johnson déclare : « Avec le nombre croissant de familles qui passent du temps à la maison, il est intéressant de voir comment la dynamique du nettoyage de la maison évolue, à la fois en termes de personnes qui nettoient et de temps qu'elles y consacrent ».

« Nous pensons que personne ne devrait faire plus de nettoyage qu'il n'en faut, et que chacun devrait utiliser les meilleurs produits pour obtenir le meilleur résultat. Il existe deux sortes de situations : soit vous êtes la personne qui nettoie à nouveau, soit celle qui a fait un mauvais travail au départ - et il semble que le pays se divise selon ce modèle ».

Les principales raisons pour lesquelles les Français déclarent qu'ils nettoient à nouveau sont que le ménage n'est pas correctement fait (44 %), que c'est devenu une habitude (21 %) et qu'ils n'aiment pas les microbes (15 %).

Le nettoyage des toilettes et de l'évier, le passage de l'aspirateur et le nettoyage de la douche figurent parmi les cinq principales tâches que les Français refont.

Un porte-parole de SC Johnson ajoute : « Il est clair que les gens aiment avoir une maison propre. Mais cela ne doit pas impliquer de refaire le ménage ou de faire des heures supplémentaires ! »

« Des produits comme Canard Fresh Disc® et Pliz Fée du Logis® peuvent contribuer à ce que le nettoyage soit plus efficace, du premier coup. Le problème n'est peut-être pas de savoir qui nettoie, mais avec quoi ils le font. »

Le top 20 des tâches de nettoyage que les français se retrouvent à "refaire" comprend :

Nettoyer les toilettes Nettoyer l'évier Passer l'aspirateur Laver la douche Faire la vaisselle Nettoyer les plans de travail de la cuisine Faire le lit Ranger les achats alimentaires Ranger la vaisselle propre Plier le linge propre Ranger le linge propre Nettoyer les sols Sortir les poubelles Trier le panier à linge Charger la machine à laver Charger le lave-vaisselle Nettoyer les miroirs Changer les poubelles Ranger les jouets Changer les draps

SC Johnson est présent en France depuis 1931. Pour plus d'informations sur SC Johnson et l'entretien de la maison, consultez le site https://www.scjohnson.com/fr-fr.

A propos de SC Johnson

SC Johnson est une entreprise familiale qui propose des produits innovants de haute qualité, engagée pour l'excellence dans le milieu de travail, pour l'environnement et auprès des communautés dans lesquelles elle exerce ses activités. La société basée aux États-Unis est l'un des plus grands fabricants de produits d'entretien ménager et de rangement de la maison, d'assainissement de l'air, de lutte contre les insectes, d'entretien des chaussures, et de produits professionnels. SC Johnson commercialise en France des marques bien connues telles que CANARD WC®, GLADE®, RAID®, PYREL®, AUTAN®, BAYGON®, KIWI®, PLIZ®, OUST®. La société, fondée il y a 134 ans, génère des ventes d'une valeur de 10 milliards USD, emploie environ 13 000 personnes dans le monde et vend ses produits dans quasiment tous les pays du monde. www.scjohnson.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1198001/SCJohnson_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 23 novembre 2020 à 02:00 et diffusé par :