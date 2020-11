Le 6e concours d'innovation et d'entrepreneuriat "Internet+"en Chine pour les étudiants universitaires internationaux s'achève sur un grand succès





Le 6e concours d'innovation et d'entrepreneuriat "Internet+" en Chine pour les étudiants universitaires internationaux s'est terminé à l'Université de technologie du Sud de la Chine le 18 novembre. Six projets ont été les gagnants finaux , dont un champion, deux vice-champions et trois deuxièmes vice-champions.

"Xing Wang Ce Tong", un projet développé par l'équipe de l'Institut de technologie de Pékin, a été couronné champion. Tout en étant applicable à des centaines de scénarios différents, ce projet vise à réaliser des tâches de mesure à l'aide de l'internet par satellite, ce qui améliorera considérablement l'efficacité et permettra d'économiser 90% des coûts.

Les deux projets vice-champions ont été menés par l'université de Tsinghua et l'université de Xiamen. L'équipe de Tsinghua, en coordonnant l'optimisation des performances des puces et des algorithmes, a conçu un type de puce IA à très faible puissance pour les cas d'utilisation industrielle de l'IoT, et ainsi aider à résoudre les problèmes de gestion et de migration des données.

La puce à pression MEMS développée par l'équipe de l'université de Xiamen peut être utilisée dans divers domaines tels que l'aérospatiale, les transports, les ressources énergétiques, l'industrie, la consommation et l'électronique. En utilisant la technologie la plus avancée, elle est capable de détecter un diamètre d'écoulement de 33 mm ou des particules métalliques aussi fines que 100?m.

Trois projets ont été classés deuxièmes vice-champions. "JetPack MAI", un projet de l'Académie d'aviation de Moscou, vise à développer et à fabriquer des avions pour des utilisations complexes. En optimisant les performances des moteurs et en réduisant le poids structurel, il peut être utilisé pour la maintenance des installations éoliennes, les sauvetages dangereux ou l'aviation technique dans les aéroports.

"Advanced Robot-assisted System for Dental Surgery", un projet de l'Université technique de Munich, a mis au point un robot AI pour la chirurgie dentaire. Ce système, en travaillant avec une plate-forme dans le Cloud qui intègre complètement le logiciel et le matériel, est une alternative probable pour les chirurgies d'implants dentaires dans le futur.

"E-mental Health", un projet de l'université Carnegie Mellon, a été conçu sur base de la réalité de la pandémie COVID-19. À l'aide de dispositifs portables et d'intelligence artificielle, il est possible de surveiller les tons, les expressions et les battements de coeur d'une personne, et d'effectuer donc une évaluation émotionnelle et une intervention de suivi.

Le 6e concours d'innovation et d'entrepreneuriat "Internet+" en Chine pour les étudiants universitaires internationaux a été lancé en juin 2020 et a attiré 6,31 millions de participants de Chine et de l'étranger. Cette année, 1,47 million de projets provenant de 4 186 facultés et universités de 117 pays et régions se sont inscrits au concours.

