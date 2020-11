/R E P R I S E -- Avis aux médias - Négociation - Les professionnelles en soins se mobilisent devant les bureaux du ministère de la Santé et des Services sociaux/





QUÉBEC, le 22 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Les représentant-e-s des médias sont prié-e-s de noter que les membres de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ et de la FIQ | Secteur privé donneront le coup d'envoi d'une nouvelle action de mobilisation devant les bureaux du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ce dimanche, 22 novembre à 14 h.

Nancy Bédard, présidente de la FIQ, sera sur place et s'adressera aux médias à 14 h. Elle accompagnera les professionnelles en soins jusqu'à 16 h et sera disponible pour des entrevues.

Aide-Mémoire

Quoi : Action de mobilisation des professionnelles en soins de la FIQ et la FIQP



Quand : Dimanche le 22 novembre à 14 h



Qui : Nancy Bédard, présidente de la FIQ



Où Bureaux du ministère de la Santé et des Services sociaux 1075, chemin Ste-Foy Québec

À propos de la FIQ et la FIQP

La FIQ et la FIQP comptent près de 76 000 membres infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques oeuvrant dans les établissements de santé aux quatre coins du Québec. Elles sont des organisations féministes, composées à près de 90 % de femmes, vouées à la défense de leurs membres, mais également à celle des patient-e-s et du réseau public de santé.

