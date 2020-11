CleanScreenShield, la coque pour smartphone qui vous protège jusqu'à 99,99% des microbes et bactéries





Les coques et films pour smartphones antibactériens CleanScreenShield, déjà disponibles pour 20 modèles d'Iphone et Samsung, dont les derniers iPhone 12 et Samsung S20, peuvent réduire 86% des bactéries en 15 minutes, 99,5% des bactéries en 2 heures et 99,99% des bactéries en 24 heures.

CleansScreenShield est proposé dans en pack regroupant un film frontal protégeant l'écran tactile ainsi qu'une coque de protection transparente antibactériens, qui protège également les smartphones des chocs.

Les propriétés antibactériennes de CleanScreenShield ont été testées et validées en laboratoire par le SGS Laboratory, leader mondial de l'inspection, du contrôle, de l'analyse et de la certification.

« Selon les chercheurs, nos téléphones portables sont recouverts de 18 fois plus de bactéries qu'une chasse d'eau ! »

Les téléphones portables sont devenus de véritables nids à microbes, ont observé les chercheurs dans une étude sur les bactéries présentes sur les smartphones. Il est par ailleurs estimé que 80% de toutes les infections et virus sont transmis par les mains, et nos smartphones en sont essentiellement devenus une extension. Selon les chercheurs, nos téléphones portables sont recouverts de 18 fois plus de bactéries qu'une chasse d'eau !

Exemples concret d'organismes bactériens les plus néfastes pour la santé éliminés grâce à Clean ScreenShield, avec une suppression à 99,99% en 24 heures de ces bactéries : Staphylococcus aureus ATCC 6538, Escherichia coli ATCC 25922.

Le staphylocoque doré est l'espèce la plus pathogène du genre Staphylococcus. Elle est responsable d'intoxications alimentaires, d'infections localisées et, dans certains cas extrêmes, d'infections potentiellement mortelles. Egalement, certaines souches de E. coli sont sont extrêmement pathogènes. Régulièrement, ces souches sont la cause d'intoxications alimentaires.

Ce kit de protection antibactérienne pour smartphone incluant un film et une coque transparents est actuellement commercialisé au tarif public de 49 euros et est disponible pour 20 modèles de smartphones iPhone et Samsung.

Ces coques anti-microbiennes peuvent être par ailleurs d'une grande utilité dans des domaines où la propreté est souvent de rigueur comme dans les hôpitaux, les transports ou encore les cuisines professionnelles et collectivités.

Communiqué envoyé le 22 novembre 2020 à 08:10 et diffusé par :