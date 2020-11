Avis aux médias - Itinéraire du premier ministre pour le dimanche 22 novembre 2020

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales. Ottawa (Ontario) 7 h 30 Le premier ministre participera à l'activité parallèle des dirigeants sur la sauvegarde de la planète et l'approche connue sous le nom de l'économie carbone...

Le gouvernement du Québec se réjouit de la conclusion d'un accord transitoire entre le Canada et le Royaume-Uni qui permettra de maintenir la fluidité et la prévisibilité de leur relation commerciale transatlantique alors que la période de transition...