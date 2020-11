Le 2ème Forum mondial sur le développement des sciences et des technologies : Une étape futuriste axée vers une confiance, une collaboration et un développement au plan mondial en matière de science et de technologie visant le bien-être de l'humanité





La science et la technologie ont toujours été des éléments clés pour le développement et le bien-être de l'humanité. La collaboration mondiale en matière de développement scientifique et technologique est plus que nécessaire à l'ère actuelle. « Le 2e Forum mondial sur le développement des sciences et des technologies » s'est tenu à Pékin, en Chine, du 8 au 9 novembre 2020, sur le thème « Confiance, coopération et développement ».

Des universitaires et des experts de renom faisant partie de plusieurs organisations internationales, des présidents d'universités et des dirigeants d'entreprises technologiques ont participé au forum pour discuter des futures tendances, des possibilités et des défis en matière de développement technologique mondial. Plus de 200 représentants d'associations universitaires, d'entreprises, d'universités et d'instituts de recherche de renom en Chine ont également participé au forum et prononcé des discours.

Les discours liminaires et les dialogues de haut niveau de l'événement portaient sur quatre grands thèmes, notamment :

La révolution scientifique et technologique et l'évolution de la civilisation humaine.

L'innovation régionale et l'environnement politique de l'innovation.

L'économie numérique et la croissance inclusive.

L'éthique technologique et la culture scientifique.

Le forum a favorisé l'intégration de la technologie et de l'économie ainsi que des services de transaction technologique, afin que l'innovation technologique puisse permettre la promotion du développement durable de l'humanité. Pour atteindre l'objectif du forum à savoir la création conjointe d'une plateforme de dialogue internationale, vous pouvez trouver les vidéos du « 2e Forum mondial sur le développement des sciences et des technologies » sur YouTube.

Le forum a reçu la reconnaissance et le soutien de l'UNESCO, de la Fédération mondiale des organisations d'ingénieurs, du Conseil international pour la science et de l'Agence japonaise pour la science et la technologie.

Le Forum mondial sur le développement des sciences et des technologies est devenu un lieu important pour les plans et la mise en oeuvre de l'innovation technologique en Chine, pour la promotion des échanges scientifiques et technologiques à travers le monde, pour vaincre les difficultés grâce à la collaboration et pour les progrès communs.

