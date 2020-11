La Conférence mondiale sur le design industriel (WIDC) 2020 débute le 25 novembre





YANTAI, Chine, 21 novembre 2020 /PRNewswire/ -- La Conférence mondiale sur le design industriel (WIDC) 2020 aura lieu du 25 au 29 novembre à Yantai, dans la province du Shandong. La conférence sera organisée conjointement par le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information et le gouvernement populaire provincial du Shandong. Selon le bureau d'information du gouvernement populaire municipal de Yantai, l'exposition et la cérémonie de remise des prix du CEID (China Excellent Industrial Design) 2020 se tiendront lors de la conférence.

Sous le thème du design intelligent et des perspectives d'avenir, la conférence rassemble des conseillers académiques, des experts aux conseils axés sur la pratique et des élites innovantes du domaine mondial de la fabrication intelligente. Ils examineront de vastes modèles de développement et voies d'innovation pour le design industriel à l'ère de l'information et de l'intelligence, et exploreront les possibilités infinies de créativité dans le domaine du design avec des produits intelligents, des services intelligents, des villes intelligentes et des plateformes intelligentes.

Le WIDC est un événement international spectaculaire de développement du design célébré par les organisations de design, les institutions et les entreprises de plus de 40 pays et régions à travers le monde. La conférence vise à promouvoir l'intégration complète du design industriel avec le développement économique et social, tout en donnant un élan à l'échange et à la coopération en matière de design.

Au cours de l'ouverture de la conférence, la cérémonie de remise des prix du CEID 2020 aura lieu et annoncera les dix lauréats qui se verront attribuer la médaille d'or. Il s'agit du premier prix national approuvé par le gouvernement central et du seul prix national dans le domaine du design industriel en Chine. L'exposition du CEID, d'une superficie de 20 000 mètres carrés, présentera plus de 1 000 travaux exceptionnels et produits novateurs provenant de 14 industries dans plus de 30 provinces.

