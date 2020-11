Caldas Gold cote des billets à garantie d'or sur la NEO Bourse





NEO est fière d'annoncer le lancement des billets de premier rang sécurisés et à garantie d'or de Caldas Gold (les « Billets ») sur la NEO bourse. Les billets sont désormais négociables sous le symbole NEO:CGC.NT.U.

Caldas Gold est une société canadienne d'exploitation aurifère actuellement cotée à la Bourse de croissance de Toronto (TSXV), dotée d'une capitalisation boursière de 200 millions de dollars canadiens ; la société se trouve en pleine expansion et modernisation de son exploitation minière souterraine développée par le projet Marmato dans le département de Caldas, en Colombie. Caldas Gold possède également 100 % du projet Juby, un projet aurifère en phase d'exploration avancée situé à environ 100 km au sud-sud-est du camp aurifère de Timmins au nord de l'Ontario.

Caldas Gold a récemment réalisé un placement privé de 83 066 000 dollars américains qui s'est traduit par l'émission de 83 066 000 Billets le 18 novembre 2020 et qui sont désormais cotés et négociables sur la NEO Bourse. Les Billets, d'une durée de 7 ans, offrent un rendement intéressant (7,5 % d'intérêt par an payé mensuellement en espèces) et permettent aux détenteurs d'avoir une visibilité sur la hausse des prix de l'or. Le remboursement des Billets sera garanti par des montants d'or prescrits et déposés par Caldas Gold sur un compte fiduciaire d'or. Vous trouverez une fiche d'information détaillée ici.

« Nous sommes très heureux de nous associer à la NEO Bourse pour coter nos billets à garantie d'or » a signalé Serafino Iacono, président exécutif et CEO de Caldas Gold. « Lorsque nous avons achevé le financement de nos billets à garantie d'or l'été dernier, dans le cadre d'un programme de financement pour la construction de la prochaine grande mine d'or en Colombie grâce à l'expansion de notre projet Marmato, nous nous étions engagés auprès de nos investisseurs à coter les billets sur une bourse de premier rang - une bourse qui offrirait à ce titre unique, une visibilité et une liquidité accrue. Nos billets à garantie d'or offrent aux investisseurs un rendement intéressant grâce à un coupon annuel de 7,5 % payé mensuellement et une visibilité sur la hausse des prix de l'or. L'équipe de NEO a très vite répondu à notre demande de cotation par un soutien extraordinaire tout au long du processus d'intégration ».

Les investisseurs peuvent négocier les actions de NEO:CGC.NT.U par le biais de leurs canaux d'investissement habituels, notamment les plateformes de courtage réduit et les courtiers de plein exercice.

« L'accent exercé sans relâche par NEO sur l'innovation et en faveur des investisseurs et des sociétés souhaitant lever des capitaux, continue de porter ses fruits, comme le prouve cette cotation. Malgré la cotation publique de leurs actions ordinaires au TSXV, Caldas a choisi de lancer ses billets à garantie d'or sur la NEO Bourse », a souligné Jos Schmitt, président et CEO de NEO. « J'attribue le mérite de cette décision au service et à l'assistance exceptionnels de NEO, ainsi qu'à nos solutions prêtes à l'emploi qui contribuent à améliorer la liquidité, la visibilité et la sensibilisation des investisseurs. Nous sommes fiers d'être la bourse de référence pour ce produit d'investissement unique, notre première cotation dans le secteur minier, et nous sommes impatients de miser, à l'avenir, sur le succès de Caldas Gold ».

La NEO Bourse accueille plus de 100 sociétés et ETF cotés, et traite en permanence plus de 13 pour cent de tout le volume des opérations canadiennes. Cliquez ici pour avoir une vue complète de tous les titres cotés sur NEO.

À propos de NEO Exchange

La Neo Bourse Inc. est une place boursière progressiste qui réunit des investisseurs et des acteurs souhaitant lever des capitaux dans le cadre d'un environnement impartial et transparent. Entièrement opérationnelle depuis juin 2015, NEO donne la priorité aux investisseurs et donne accès à la négociation de tous les titres canadiens cotés, sur un pied d'égalité. La NEO Bourse cote de grandes sociétés et des produits d'investissement qui désirent une place boursière donnant confiance aux investisseurs, offrant des liquidités de qualité et une large sensibilisation, y compris un accès sans entrave aux données de marché.

Connectez-vous à NEO : Site web | LinkedIn | Twitter

À propos de Caldas Gold

Caldas Gold est une jeune société minière canadienne, actuellement en pleine expansion et modernisation de son exploitation minière souterraine dans le cadre de son projet Marmato développé dans le département de Caldas, en Colombie. Caldas Gold possède également 100 % du projet Juby, un projet aurifère en phase d'exploration avancée et développé dans la région de Shining Tree, dans la partie sud de la ceinture de roches vertes de l'Abitibi, à environ 100 km au sud-sud-est du camp aurifère de Timmins.

Vous trouverez des informations supplémentaires sur Caldas Gold sur son site web à l'adresse www.caldasgold.ca et en examinant son profil sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

Connectez-vous à Caldas : Site web | LinkedIn | Twitter

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 20 novembre 2020 à 20:55 et diffusé par :