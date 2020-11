Shanghai Electric et Siemens Énergie créeront un centre d'autonomisation d'énergie intelligente





SHANGHAI, 20 novembre 2020 /CNW/ - Shanghai Electric (la « Société ») (SEHK : 02727, SSE : 601727), le plus important fabricant et fournisseur mondial d'équipements de production d'électricité, d'équipement industriel et de services d'intégration, a franchi une autre étape importante en signant un accord de collaboration avec Siemens Énergie pour un centre d'autonomisation d'énergie intelligente, lors de l'Exposition internationale sur les importations en Chine (CIIE) qui s'est tenue à Shanghai.

Cette coopération a pour but la construction d'un centre d'autonomisation d'énergie intelligente, qui servira les industries énergétiques autant nationales que mondiales. S'appuyant sur une technologie numérique Internet industrielle en constante innovation, le centre d'autonomie Shanghai Electric-Siemens met en place trois secteurs d'activité de haute technologie, un centre d'expérience numérique virtuel et réel ainsi qu'une plateforme de coopération pour les incubateurs industriels. Il fournira un service Internet numérique industriel de haute qualité aux clients du secteur de l'énergie, sur la base de l'industrie des équipements énergétiques haut de gamme de la société mère.

La collaboration entre Shanghai Electric et Siemens Énergie marque une autre étape importante dans la modernisation globale de l'industrie énergétique de la Chine. Les deux entreprises visent à intégrer l'intelligence artificielle, l'Internet des objets industriel et les chaînes de valeur de l'industrie, dans le but d'élargir encore davantage le champ d'activités de la Société et de faire progresser l'écosystème de son activité énergétique intelligente.

En plus de l'accord avec Siemens Énergie, la Société a également conclu des ententes à la CIIE avec des entreprises parmi les 500 plus grandes au monde. À l'exposition, elle a obtenu des commandes d'importation d'une valeur totale de près de 2,4 milliards de yuans, soit environ 500 millions de yuans de plus que l'an dernier.

Shanghai Electric est l'un des plus grands fabricants en Chine et exploite des entreprises dans divers secteurs. Chef de file dans la fabrication d'équipements thermiques traditionnels et d'équipements pour les énergies renouvelables, la Société se concentre depuis longtemps sur les domaines de l'équipement énergétique et industriel ainsi que sur les services d'intégration. La Société se distingue également dans le secteur de l'énergie éolienne, ses équipements d'énergie éolienne en mer occupant la majorité des parts de marché.

Siemens Énergie est l'une des plus grandes entreprises de technologie énergétique au monde. Avec son portefeuille de produits, de solutions et de services, Siemens Énergie couvre presque toute la chaîne de valeur de l'énergie, de la production et du transport d'électricité jusqu'à son stockage. Le portefeuille comprend des technologies énergétiques conventionnelles et renouvelables, comme les turbines à gaz et à vapeur, les centrales électriques hybrides fonctionnant à l'hydrogène, ainsi que les générateurs et les transformateurs d'énergie.

