Veristatrenforce ses services de pharmacovigilance et de sécurité avec l'acquisition de Certus PV





Veristat, une organisation internationale de recherche clinique (ORC) à vocation scientifique, a annoncé aujourd'hui l'élargissement de sa gamme de services de sécurité et de pharmacovigilance grâce à l'acquisition de Certus PV Services Inc. Basée au Canada, Certus PV offre des services de pré-approbation, de pharmacovigilance post-commercialisation et de surveillance de la sécurité aux développeurs de médicaments travaillant à l'approbation de leurs thérapies et au maintien de celles-ci sur le marché.

Patrick Flanagan, président-directeur général de Veristat, a déclaré: «Nous savons à quel point il est important pour les sponsors de démontrer que la surveillance de la sécurité des patients est assurée au-delà de l'autorisation de mise sur le marché. Adjoindre Certus PV à notre Société nous permet d'offrir à nos clients le maintien d'une pharmacovigilance de haute qualité assurée par une équipe d'experts chevronnés et qui ne s'arrête pas à la gestion d'un programme clinique.»

Certus PV, qui soutient un vaste éventail de clients, est connue pour fournir des services de sécurité de qualité au stade de la soumission réglementaire. Lorsqu'un sponsor prépare sa demande d'autorisation de mise sur le marché, Certus PV développe et négocie les plans de gestion des risques avec les agences de régulation et met au point les schémas de pharmacovigilance (PV) et les procédures associées. Une fois l'approbation obtenue, toutes les autres activités liées à la PV et aux informations médicales seront lancées. L'ensemble de l'équipe de Certus PV continuera à travailler sous la direction de ses fondatrices, Rita Cassola et Agnes Jankowicz.

Pharmacienne diplômée et autorisée, Rita Cassola possède plus de 20 ans d'expérience de la pharmacovigilance, acquise dans le secteur pharmaceutique au Canada et dans plusieurs autres pays. Agnes Jankowicz possède près de 20 ans d'expérience de la pharmacovigilance, de l'information médicale et des questions réglementaires acquise dans le secteur pharmaceutique au Canada et ailleurs. Ces deux cheffes de file et enseignantes renommées du domaine de la pharmacovigilance animent régulièrement des conférences, des webinaires et des cours de formations dans ce domaine. En outre, Mmes Cassola et Jankowicz amènent chacune chez Veristat une équipe qualifiée d'experts en PV possédant en moyenne plus de sept années d'expérience de la PV.

Rita Cassola, vice-présidente de la pharmacovigilance chez Certus PV, une société de Veristat, a déclaré : «Les équipes de Certus PV et de Veristat partagent les mêmes valeurs, la même culture et le même dévouement pour la sécurité des patients. Je suis convaincue que l'intégration de notre expertise se fera harmonieusement, à l'heure où les sponsors évaluent le processus de planification des demandes d'autorisation de mise sur le marché et la surveillance post-commercialisation.»

Agnes Jankowicz, vice-présidente de la pharmacovigilance chez Certus PV, une société de Veristat, a ajouté : «En collaboration avec Veristat, nous nous engageons à garantir la sécurité des thérapies de nos clients tout au long du processus de développement clinique et d'approbation réglementaire et pendant tout leur cycle de vie sur le marché.»

Grâce à l'arrivée de Certus PV, Veristat va améliorer encore sa réponse aux demandes des clients et offrira des services de qualité tout au long du parcours de développement des médicaments. Déjà renommée pour son engagement à l'égard de la sécurité des patients dans le cadre de l'ensemble de la planification et de l'exécution de l'essai clinique et du processus d'approbation, Veristat va étendre cette expertise en matière de sécurité à la post-commercialisation.

À propos de Veristat

Veristat est une organisation de recherche clinique (ORC) qui permet aux sponsors de relever les défis uniques et complexes liés à l'accélération de la progression des thérapies vers le développement clinique, puis l'approbation réglementaire. Forte de plus de 26 années d'expérience dans le domaine de la planification et de l'exécution des essais cliniques, Veristat est parfaitement outillée pour soutenir n'importe quel programme de développement. Au cours des dix dernières années, notre équipe a préparé une centaine de demandes de commercialisation devant être approuvées par des autorités réglementaires internationales.

L'accent mis par Veristat sur le développement de nouveaux médicaments lui permet de maîtriser avec succès les incertitudes survenant dans des domaines thérapeutiques complexes tels que les maladies rares et ultra-rares, les thérapies innovantes, l'oncologie et les essais liés aux maladies infectieuses. Nous appliquons chaque jour nos connaissances fondamentales pour résoudre les défis posés par n'importe quel programme clinique, du plus simple au plus complexe. Veristat a réuni une formidable équipe d'experts internationaux pour lesquels les subtilités du développement thérapeutique n'ont plus de secrets, permettant ainsi aux sponsors de réussir à prolonger et à sauver des vies. Pour plus d'informations, visitez le site www.veristat.com.

