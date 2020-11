TÉLÉDIFFUSION EN DIRECT dans le cadre de la Journée mondiale de l'enfance : Dévoilement du futur soleil artificiel en compagnie des scientifiques de Chine et de Russie le 20 novembre!





BEIJING, 20 novembre 2020

Tout le monde connaît l'expression « crises énergétiques ». Mais quelle est la gravité de ces crises?

Quatre-vingt-cinq pour cent de l'énergie consommée, y compris le charbon, les huiles fossiles et le gaz naturel, provient de combustibles fossiles. Selon certaines prévisions, les humains seront confrontés à l'épuisement des charbons dans environ 200 ans. De plus, les humains n'auront plus accès au gaz naturel dans 57 à 65 ans. La crise imminente se résume ainsi : les réserves d'huiles fossiles seront épuisées vers 2050.

Pire encore, les combustibles fossiles ont entraîné une forte pollution. La brume sèche en est un exemple flagrant.

Mais même les sources d'énergies propres, y compris les énergies éolienne, solaire et marémotrice, ne peuvent apaiser les inquiétudes de l'humanité. Elles sont coûteuses et ne génèrent pas assez d'énergie.

Si les humains trouvaient une source d'énergie sûre, propre, efficace et inépuisable, les crises énergétiques disparaîtraient-elles ?

Tout à fait! Qu'en est-il de la fusion nucléaire?

Une curiosité infinie, des recherches intensives et des observations approfondies au sujet du soleil, qui est un énorme dispositif de fusion nucléaire dans l'univers, ont révélé aux scientifiques que son énergie provient des réactions de fusion nucléaire continue qui se produisent sous sa surface. Cela les amène à formuler une hypothèse audacieuse : La polymérisation des isotopes de l'hydrogène en hélium permettrait de libérer une énergie de fusion inépuisable. La simulation du processus de production d'énergie solaire concrétisera graduellement la création d'un soleil artificiel, qui n'appartiendra plus uniquement à l'univers des comptines pour enfants.

Alors, qu'est-ce que la fusion nucléaire? Comment les scientifiques peuvent-ils simuler le processus qui permet au soleil de générer de l'énergie? Quelles sont les difficultés auxquelles font face les scientifiques dans la création d'un soleil artificiel? Quand pourrons-nous utiliser l'énergie produite par les réactions de fusion nucléaire?

Alors que l'année sino-russe des innovations technologiques approche, une surprise attend les enfants de Chine et de Russie le 20 novembre 2020 : la Journée mondiale de l'enfance, qui fait partie du programme fondé par des experts sur la situation du développement de l'alphabétisation scientifique des adolescents. Des scientifiques des deux pays seront invités à discuter du soleil artificiel et de la réalisation concrète de la fusion nucléaire contrôlable.

Des scientifiques des deux pays ont favorisé les innovations à l'origine du dispositif en forme de beigne

Le Tokamak, un appareil en forme de beigne qui permet de réaliser une fusion nucléaire contrôlable avec confinement magnétique, est le soleil artificiel le plus utilisé à ce jour. La Chine et la Russie collaborent depuis longtemps dans le domaine de la fusion nucléaire. Le Tokamak, qui est le fruit de la sagesse des scientifiques des deux pays, est le témoin de l'amitié entre les deux pays. Wu Weiyue, chercheur à l'Institute of Plasma Physics de l'Académie chinoise des sciences, présentera en détail le T-7, le premier Tokomak supraconducteur que nous a offert l'Institut Kurchatov après le démantèlement de l'Union soviétique. Il nous racontera les histoires touchantes de coopération qui se sont déroulées durant sa conception.

Les appareils Tokamak ont été inventés à l'Institut Kurchatov de Moscou dans les années 1950. Nous avons le privilège de recevoir Alexandre Yevgenivich Bragov, directeur du Centre national de recherche de l'Institut Kurchatov, qui nous parlera de la coopération entre nos pays en matière d'innovation.

Les appareils Tokamak constituent l'une des plateformes ouvertes internationales de pointe parmi les dispositifs de fusion par confinement magnétique partout dans le monde. Ils sont toujours un modèle de coopération technologique internationale. Les scientifiques des deux pays parleront également des derniers progrès en matière de fusion nucléaire. L'année 2020-2021 est l'année sino-russe des innovations technologiques, et la première année thématique nationale après l'inauguration de la nouvelle ère des relations bilatérales. Il s'agit également d'une importante initiative stratégique en matière de coopération technologique pour les deux pays. Nous estimons que la lumière de la fusion nous éclairera bientôt grâce aux efforts des scientifiques des deux pays.

EAST, un Tokamak modernisé : Un pas de plus vers la création du soleil artificiel

EAST, l'anneau supraconducteur de l'est, est le premier dispositif de fusion entièrement supraconducteur à confinement magnétique construit de façon autonome par des scientifiques chinois. Qian Jinping, directeur adjoint du Tokamak Physics Laboratory de l'Institute of Plasma Physics de l'Académie chinoise des sciences, dévoilera les forces de cette version améliorée et plus puissante du Tokamak. L'animateur vous présentera également les techniciens qui travaillent sur le projet EAST, qui vous montreront comment ils opèrent leur magie.

De petites questions lors du dévoilement de l'énorme appareil

Les bonnes questions sont le point de départ des explorations et les clés des portes du savoir.

Des séances de questions et réponses à l'intention des adolescents des deux pays sont prévues pendant cette conférence. « Ce soleil artificiel va-t-il exploser? » « Comment ce soleil emmagasine-t-il son énergie? » « Ce soleil artificiel réchauffera-t-il la terre? » Les enfants pourront obtenir des réponses à des questions comme celles-ci et interagir avec les scientifiques, ce qui leur donnera une image plus claire de cet énorme et mystérieux instrument scientifique aux yeux des adultes.

De plus, les enfants des deux pays recevront des cadeaux et pourront échanger des voeux dans le but d'entretenir la relation d'amitié entre la Chine et la Russie.

Découvrons ensemble ce soleil artificiel le 20 novembre 2020!, à 14 h!

Balayez le code QR ci-dessous afin de regarder la télédiffusion en direct

