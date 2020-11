Falco annonce l'élection des administrateurs





MONTRÉAL, 20 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Falco (TSX CROISSANCE: FPC) (« Falco » ou la « Société ») annonce que les sept (7) candidats énumérés dans la circulaire d'information de la direction datée du 13 octobre 2020 ont été élus à titre d'administrateurs de Falco.



Les résultats détaillés du vote pour l'élection des administrateurs tenu à l'assemblée annuelle des actionnaires le 18 novembre 2020 sont illustrés ci-dessous :

ITEM No1

Candidat(e) Nombre de voix

EN FAVEUR Pourcentage

(%) des voix

EN FAVEUR ABSTENTIONS Pourcentage (%)

D'ABSTENTIONS Benoit Brunet 77 553 067 98,84 911 102 1,16 Mario Caron 77 508 061 98,78 956 108 1,22 Bryan A. Coates 77 625 421 98,93 838 748 1,07 Paola Farnesi 77 535 161 98,82 929 008 1,18 Luc Lessard 77 630 061 98,94 834 108 1,06 Angelina Mehta 77 657 163 98,97 807 006 1,03 Chantal Sorel 77 657 163 98,97 807 006 1,03



Nomination et Rémunération des Auditeurs

Compte tenu des procurations reçues et des voix exprimées à main levée, PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l., comptables professionnels agréés, a été nommé à titre d'auditeur indépendant de la Société pour l'exercice en cours, et les administrateurs sont autorisés à fixer leur rémunération, avec les résultats suivants :

ITEM No2 Nombre de voix

EN FAVEUR Pourcentage

(%) des voix

EN FAVEUR

ABSTENTIONS Pourcentage (%)

D'ABSTENTIONS Nomination et rémunération des auditeurs 79 754 655 98,65 1,095,183 1,35



Résolution sur le Régime Incitatif à Long Terme

Compte tenu des procurations reçues et des voix exprimées à main levée, les actionnaires ont approuvé la résolution ordinaire visant à approuver le régime incitatif à long terme de la Société. Les résultats sont les suivants :

INTEM No3 Nombre de voix

EN FAVEUR Pourcentage

(%) des voix

EN FAVEUR Nombre de voix

CONTRE Pourcentage (%)

des voix

CONTRE Résolution ordinaire visant à approuver le régime incitatif à long terme de la Société 74 813 208 95,35 3 650 961 4,65



Octroi d'options d'achat d'actions

Le Société annonce également que le conseil d'administration a approuvé l'octroi d'options d'achat d'actions incitatives aux administrateurs, dirigeants et employés clés visant à acquérir jusqu'à un maximum combiné de 6 076 000 actions ordinaires dans le capital-actions de la Société. Les octrois sont assujettis à une période d'acquisition des droits de trois ans et un terme de cinq ans à un prix de levée de 0,45 $ par action, représentant une prime de 0,06 $ (15,4 %) sur le prix de clôture des actions ordinaires de la Société à la cote de la Bourse de croissance TSX en date du 20 novembre 2020.

À propos de Falco

Falco est l'un des plus grands détenteurs de concessions minières dans la province de Québec, avec un vaste portefeuille de propriétés dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi. Falco détient des droits sur environ 70 000 hectares de terrains dans le camp minier de Rouyn-Noranda, ce qui représente 70 % du camp dans son ensemble et qui comprend 13 anciens sites miniers pour l'or et les métaux de base. L'actif principal de Falco est le projet Horne 5 situé dans l'empreinte de l'ancienne mine Horne, laquelle a été exploitée par Noranda (maintenant Glencore Canada Corporation) de 1927 à 1976 et a produit 11,6 millions d'onces d'or et 2,5 milliards de livres de cuivre. Osisko est le plus important actionnaire de la Société et détient actuellement 18,3% des actions émises et en circulation de la Société. Osisko a annoncé son intention de transférer sa participation en actions à sa nouvelle filiale Osisko Développement Corp. tout en conservant ses droits relatifs au flux argentifère.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Luc Lessard

Président et chef de la direction

514-261-3336

info@falcores.com

Jeffrey White, LL.B, MBA

Directeur, Relations avec les investisseurs

416 274-7762

rjwhite@falcores.com

Amélie Laliberté

Coordonnatrice, relations aux investisseurs

418-455-4775

info@falcores.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent aucune responsabilité quant à la pertinence et à l'exactitude du présent communiqué.

Communiqué envoyé le 20 novembre 2020 à 17:35 et diffusé par :