Itinérance : un plan d'action concerté pour améliorer la cohabitation dans le secteur de la Place Dupuis, du Village, du Vieux-Montréal et de leurs environs

MONTRÉAL, le 20 nov. 2020 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Ville-Marie a organisé hier une séance virtuelle d'information et d'échanges, à laquelle ont participé quelque 100 personnes, afin de présenter l'ensemble des actions qui seront mises en oeuvre en collaboration avec ses partenaires, dont le Centre de coordination des mesures d'urgence de l'Agglomération de Montréal, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal et les organismes communautaires, pour améliorer la cohabitation dans le secteur de la Place Dupuis, du Village, du Vieux-Montréal et leurs environs.

Depuis le début de la pandémie des mesures exceptionnelles ont été mises en place afin d'offrir une réponse adaptée aux besoins des personnes en situation d'itinérance, qui ont été exacerbés par la crise sanitaire, notamment la mise en place d'un centre d'hébergement d'urgence à l'hôtel Place Dupuis. Dans ce contexte, il était important pour la Ville et ses partenaires d'entendre les citoyen(ne)s afin d'améliorer en continu les mesures et actions mises en place dans le secteur pour favoriser la cohabitation. Les commentaires reçus lors de la rencontre d'hier permettront de bonifier le plan qui a été développé afin de s'assurer qu'il répond aux préoccupations de tous les résidents.

Un plan d'action évolutif

Un plan d'action évolutif qui tient compte des préoccupations des résident(e)s et des commerçant(e)s a été mis sur pied en collaboration avec l'ensemble des partenaires pour répondre aux principaux enjeux identifiés de sécurité, de propreté et de cohabitation sociale dans le secteur. Ce plan comporte de nombreuses bonifications apportées suite aux efforts de concertation avec le milieu et les partenaires, dont voici quelques exemples :

Déploiement d'une brigade de cohabitation sociale, composée d'intervenants de la Société de développement social (SDS) et de l'Équipe d'intervention de milieu Accueil Bonneau, créée afin de favoriser les relations autour des refuges;

Amélioration dans la gestion de la file d'attente et de la place Émilie-Gamelin, notamment avec l'ajout d'intervenants, l'augmentation de l'éclairage et un entretien accru;

Mise en place d'une brigade de propreté autour de la Place Dupuis, du Village et du Grand Quai du Port de Montréal;

Augmentation de la présence policière dans tous les secteurs visés et intensification des efforts de concertation avec le milieu, en collaboration avec les équipes spécialisées dont, au besoin, l'Équipe mobile de référence et d'intervention en itinérance (ÉMRII);

Bonification de l'offre en ressources de jour, notamment avec l'ouverture d'une halte-répit hivernale au Grand Quai du Port de Montréal;

Mise en place d'un comité de suivi opérationnel touchant les secteurs de la Place Dupuis, du Village, du Vieux-Montréal et leurs environs.

« Étant sensible aux enjeux de cohabitation, notamment dans le Village et le Vieux-Montréal, il était primordial pour nous d'ajuster les mesures mises en place, que ce soit auprès des personnes vulnérables, des résident(e)s ou des commerçant(e)s. Ces dernières semaines, que ce soit sur le terrain ou à l'occasion de rencontres, nous avons pris le temps d'écouter et d'échanger avec le milieu. Grâce à cette mobilisation collective, nous avons ainsi pu renforcer bon nombre de mesures pour concilier le soutien aux plus vulnérables, la cohabitation sociale, la sécurité et la salubrité dans les secteurs visés. Nous remercions les résident(e)s et les commerçant(e)s pour leur compréhension et de nous avoir partagé leurs préoccupations, auxquelles nous nous engageons à répondre avec nos partenaires », explique Robert Beaudry, conseiller de la Ville dans le district de Saint-Jacques.

À la lumière des commentaires des citoyen(ne)s et commerçant(e)s, la Ville et le réseau de la santé et des services sociaux vont continuer à bonifier les mesures mises en place pour améliorer la cohabitation et ce, en collaboration avec l'ensemble des partenaires. Ces derniers vont travailler à améliorer le service à l'hôtel Place Dupuis afin de minimiser les impacts sur la population avoisinante. « Différentes solutions sont envisagées pour accélérer l'entrée à l'hôtel et ainsi diminuer la file d'attente. Le tout doit être fait en respect avec les mesures sanitaires et la sécurité de toutes et tous. Plus d'informations seront offertes prochainement sur ces travaux et améliorations demandées par la population », mentionne Serge Lareault, commissaire aux personnes en situation d'itinérance de la Ville de Montréal.

« Nous soutenons pleinement les organismes communautaires qui s'impliquent dans les mesures hivernales en itinérance et qui offrent une réponse de tous les instants aux personnes en situation de vulnérabilité. Avec l'ensemble de nos collaborateurs, nous redoublons d'efforts pour trouver des solutions face aux enjeux émergents », a déclaré Madame Sonia Bélanger, PDG du CIUSSS du Centre-Sud de l'Île-de-Montréal.

« Toute personne est une personne de valeur, quel que soit son statut. Toute personne en situation d'itinérance a besoin d'un logement permanent. Depuis 129 ans, nous travaillons avec les Montréalais pour trouver des solutions qui favorisent l'inclusion et nous continuerons à le faire avec tous les commerçants et citoyens de Ville-Marie », souligne Sam Watts, président-directeur général de Mission Bon Accueil.

Informations et questions-réponses

Pour s'informer de la situation, les citoyen(ne)s sont invité(e)s à consulter le site Internet de l'Arrondissement [ montreal.ca/ville-marie ] où une foire aux questions sera ajoutée prochainement, ou à composer le 311.

Ressources, contacts

Pour signaler des situations problématiques, voici les coordonnées des ressources déployées sur le terrain :

Place Dupuis, Village et ses environs - Brigade de cohabitation sociale de la Société de développement social : 438 404-0498

Vieux-Montréal et environs - Équipe d'intervention de milieu Accueil Bonneau : 514 245-2292

Poste de quartier 21 : 514 280-0421*

quartier 21 : 514 280-0421* Poste de quartier 22 : 514 280-0422*

*Pour toute question liée à la sécurité ou à la criminalité.

