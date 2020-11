Traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout - Reprise du service à la traverse au plus tôt ce lundi





QUÉBEC, le 20 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) informe sa clientèle que le NM Saaremaa I appareillera le plus tôt possible demain et se dirigera vers Matane afin d'y assurer une reprise du service le plus rapidement possible.

Après le transit depuis Trois-Rivières de près de 20 heures, une période de préparation sera nécessaire. La reprise du service pourrait se faire au plus tôt ce lundi. Le moment exact de la reprise sera communiqué à la clientèle via les plateformes habituelles dès qu'il sera possible de le faire. La priorité de la STQ est de rétablir le service le plus rapidement possible à la traverse avec son navire de relève, le temps de procéder aux diagnostics requis sur le NM F.-A. Gauthier.

Entre temps, la STQ invite sa clientèle à utiliser la traverse Rivière-du-Loup-Saint-Siméon, où trois traversées sont offertes quotidiennement selon l'horaire suivant :

De Rivière-du-Loup De Saint-Siméon 8 h 9 h 30 12 h 14 h 16 h 17 h 30

Tarifs et autres renseignements au traverserdl.com.

NM F.-A.-Gauthier : des tests au cours des prochains jours

Rappelons qu'une fuite d'huile repérée hier a causé la suspension du service aujourd'hui. La cause exacte de cette fuite d'huile n'est pas encore connue. Des tests auront lieu au cours des prochains jours afin de l'identifier et déterminer les réparations requises. Des plongeurs réaliseront notamment des inspections sous-marines. Dans les circonstances, la durée des travaux n'est pas connue pour le moment.

La priorité pour la STQ est de minimiser l'impact sur la clientèle le plus possible et c'est là-dessus qu'elle concentrera d'abord ses efforts.

