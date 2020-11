WestJet offrira des tests de dépistage prévol approuvés pour les voyages à Hawaï





Le programme évite aux voyageurs de se soumettre à une période de quarantaine lors de leur arrivée à Hawaï et donne lieu au premier corridor aérien sécuritaire au Canada

CALGARY, AB, le 19 nov. 2020 /CNW/ - La société WestJet a annoncé aujourd'hui avoir collaboré avec l'État d'Hawaï pour commencer à offrir un programme de dépistage de la COVID-19 aux invités qui se rendent dans les îles. Les invités doivent obtenir un résultat négatif au test de DynaLIFE, partenaire de laboratoire de WestJet, dans les 72 heures précédant le départ à Hawaï. Ce résultat permettra aux invités d'éviter la période de quarantaine de 14 jours exigée par l'État à l'arrivée.

« La sécurité demeure notre priorité absolue et nous remercions le gouverneur Ige et l'État d'Hawaï d'offrir aux Canadiens l'occasion de profiter de tout ce que les îles ont à offrir tout en soutenant l'industrie touristique en toute sécurité, a déclaré Arved von zur Muehlen, directeur commercial de WestJet. Les équipes de WestJet travaillent fort pour rétablir le sentiment de confiance envers le transport aérien grâce à d'importants partenariats comme celui-ci, par l'entremise du programme de partenaires de voyage dignes de confiance d'Hawaï et DynaLIFE. Grâce aux tests de dépistage avant le départ et à l'arrivée maintenant disponible grâce aux efforts concertés des gouvernements du Canada et de l'Alberta et de l'aéroport international de Calgary (YYC), nous offrons à nos invités une belle occasion de voyager en toute sécurité et de façon agréable sans être soumis aux exigences rigoureuses de la quarantaine. »

« De nombreux Canadiens adorent visiter Hawaï pendant les mois d'hiver pour échapper au froid. Le moment est donc bien choisi. Hawaï a établi le programme de tests de dépistage avant voyage le plus rigoureux des États-Unis, et nous remercions WestJet de l'offrir à ses passagers », a déclaré David Ige, gouverneur d'Hawaï.

La compagnie aérienne lancera le programme de test en partenariat avec DynaLIFE, en Alberta, à l'intention des invités qui ont un vol à destination d'Hawaï avec WestJet dans les 72 heures. Vous trouverez de plus amples renseignements ici : westjet.com/covidtesting. Bien que le test, qui coûte 150 dollars canadiens par personne et qui est payable par l'invité ne soit actuellement offert qu'en Alberta, il est accessible à tous les résidents canadiens. Les invités qui se rendent à Hawaï doivent s'assurer d'avoir passé le test dans les 72 heures qui précèdent leur vol à destination d'Hawaï afin d'éviter d'être mis en quarantaine. Ils devront présenter leur résultat négatif avant l'embarquement. Si les résultats du test ne sont pas disponibles avant la dernière étape du voyage, le voyageur doit être mis en quarantaine pendant 14 jours ou pendant toute la durée du séjour, selon la période la plus courte.

Tous les visiteurs qui ont l'intention de visiter Hawaï doivent s'inscrire avant leur voyage : Vous trouverez les conditions d'entrée à Hawaï à https://hawaiicovid19.com/travel/.

Plus tôt cette semaine, la compagnie aérienne a annoncé son horaire de vol de décembre, qui comprend une liaison sans escale à bord de l'appareil Dreamliner deux fois par semaine entre Calgary et Honolulu, et Calgary et Maui.

Itinéraire Fréquence Départ Arrivée En vigueur Calgary - Maui 2 vols par semaine 10 h 30 14 h 12 19 décembre 2020 Maui - Calgary 2 vols par semaine 10 h 18 h 53 20 décembre 2020 Calgary - Honolulu 1 vol par semaine 11 h 14 h 25 20 décembre 2020 Honolulu - Calgary 1 vol par semaine 11 h 19 h 56 21 décembre 2020 Vancouver - Maui 3 vols par semaine 10 h 30 15 h 02 18 décembre 2020 Maui - Vancouver 3 vols par semaine 10 h 30 18 h 08 19 décembre 2020 Vancouver - Honolulu 3 vols par semaine 13 h 17 h 34 18 décembre 2020 Honolulu - Vancouver 3 vols par semaine 10 h 17 h 45 19 décembre 2020

Le 2 novembre, l'Aéroport international de Calgary (YYC) a entrepris l'essai d'un test de dépistage de la COVID-19, appuyé par les gouvernements du Canada et de l'Alberta, en mettant à l'essai une période de quarantaine réduite pour les voyageurs à destination de l'Alberta qui arrivent avec un résultat de test négatif, tout en protégeant les Canadiens contre la COVID-19.

Depuis le début de la pandémie, WestJet a mis en oeuvre plus de 20 mesures de santé et de sécurité supplémentaires pendant le voyage et continue de faire évoluer ses protocoles de nettoyage pour répondre aux besoins des invités et des WestJetters par l'entremise de son programme La sécurité avant tout.

AUTRES CITATIONS :

« Tout au long de la pandémie, les Albertains se sont rendus aux États-Unis en toute sécurité et de façon responsable pour travailler et rendre visite à des êtres chers, a déclaré Doug Schweitzer, ministre de l'Emploi, de l'Économie et de l'Innovation de l'Alberta. Deux mille Albertains ont déjà voyagé et sont revenus dans la province dans le cadre du projet pilote de tests de l'aéroport international de Calgary, et de grandes industries comme celles du cinéma et du tourisme considèrent l'Alberta comme un chef de file dans ce domaine. Il est encourageant de constater que l'État d'Hawaï, qui a imposé les restrictions de voyage les plus rigoureuses depuis mars, a clairement indiqué que les tests de DynaLIFE faits en Alberta sont sécuritaires pour les voyageurs internationaux qui visitent leurs îles et permettent une période de quarantaine considérablement réduite. »

« Je suis heureux d'accueillir cette annonce et l'établissement d'un corridor de transport sécuritaire, a déclaré James Rajotte, représentant principal de l'Alberta aux États-Unis. « Les investissements continus de WestJet sont essentiels pour assurer un secteur touristique robuste entre l'Alberta et nos voisins américains, y compris l'économie touristique d'Hawaï et de nombreuses régions des États-Unis. Nous sommes tous déterminés à adopter une approche des voyages fondée sur la santé et la science. »

« Nous félicitons WestJet et DynaLIFE d'avoir mis à la disposition des invités des tests de dépistage de la COVID-19 approuvés par l'État d'Hawaï, a déclaré Bob Sartor, président-directeur général, Administration aéroportuaire de Calgary. L'administration aéroportuaire de Calgary croit que des tests approuvés par le gouvernement et fondés sur des données scientifiques favoriseront les voyages sécuritaires et la relance de l'économie. Nous sommes fiers de travailler avec les gouvernements de l'Alberta et du Canada sur le projet pilote de frontière internationale, étant le premier aéroport au Canada à mettre en oeuvre le programme pour accueillir des visiteurs internationaux à l'aéroport international de Calgary (YYC). »

« Le test de dépistage de la COVID-19 pour les voyageurs aériens est un élément essentiel de la reprise économique en Alberta, a déclaré Jason Pincock, président-directeur général de DynaLIFE. DynaLIFE est fière d'être l'un des premiers laboratoires internationaux reconnus comme un partenaire de confiance par l'État d'Hawaï. Notre test de dépistage de la COVID19 hautement reconnu et notre accréditation internationale de qualité permettent aux invités de WestJet de se rendre à destination en toute sécurité et en toute confiance. Notre partenariat avec WestJet, l'Administration aéroportuaire de Calgary et l'État d'Hawaï permet la mise sur pied d'une plateforme évolutive qui aidera les Canadiens, et nos amis et voisins des États-Unis à reprendre le transport aérien normal. »

