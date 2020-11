Un lot de huit bouteilles de saké vieilli haut de gamme est mis en vente pour la somme de 2,02 millions de yens ! Par la « Tokisake Association », qui définit la valeur du saké japonais vieilli pour le monde. Ouverture de la réservation en ligne...





Un lot de huit bouteilles de saké vieilli haut de gamme est mis en vente pour la somme de 2,02 millions de yens ! Par la « Tokisake Association », qui définit la valeur du saké japonais vieilli pour le monde. Ouverture de la réservation en ligne le 24 novembre (mardi)

La Tokisake Association (située dans la préfecture de Kyoto, et dont le président est Tokubee Masuda) a été créée en août 2019 dans le but de relancer la culture du saké vieilli ainsi que d'établir et de rehausser la valeur du saké pour le monde.

La société vendra le produit au prix le plus élevé de l'histoire du saké japonais, « Toki no Shirabe », dans une édition limitée de vingt lots de huit bouteilles (720 ml) pour la somme de 2 020 000 yens, pour les clients nationaux et internationaux afin de commémorer la création de l'Association.

Aux sept bouteilles de saké secret commercialisées par chacune des sept brasseries membres fondateurs de l'Association, viendra s'ajouter une autre bouteille d'une extrême rareté, fruit d'un assemblage (mélange) par le sommelier de renommée mondiale M. Shinya Tasaki, qui viendra compléter cette édition limitée de huit bouteilles.

En mettant en vente ce nouveau produit extrêmement raffiné, qui est une collection d'excellents produits façonnés au fil des ans, l'Association continuera de contribuer à la création d'encore plus de valeur pour le saké japonais au Japon et à l'étranger.

[Présentation du nouveau produit]

Nom du produit : [Édition limitée spéciale] Lot de huit bouteilles de saké vieilli de « Toki no Shirabe »

Prix : 2,02 millions de yens

Période de réservation : Du (mardi) 24 novembre au (samedi) 5 décembre

Les précommandes sont acceptées à l'adresse : Shusaron.com (https://shusaron-online.com/shopdetail/000000000042/).

Si le nombre des demandes de réservation est supérieur à 20, les acheteurs admissibles seront sélectionnés par tirage au sort. Le coffret-cadeau du lot est une oeuvre artistique originale réalisée par l'artisan Yoshizawa Ryoichi « à partir de balles de riz retirées lors du processus de fermentation et finie avec une laque basée sur la forme d'une boîte empilée japonaise traditionnelle », selon les mots-mêmes de M. Yoshizawa.

[Édition limitée de huit bouteilles de saké]

Masuda Tokubee Shoten Co., Ltd. / Kyoto : « Tsukino Katsura » 1999

Kokuryu Sake Brewing Corporation / Fukui : Kokuryu « Muni » Junmai Daiginjo Genshu 1996

DEWAZAKURA SAKE BREWERY CO.,LTD / Yamagata : « Dewazakura Daiginjo Daikoshu cold aged » 1990 & 1986

Nanbu Bijin Co., Ltd. / Iwate : « Nanbu Bijin All Koji » Junmai 1998

Shimazaki Shuzo Co., Ltd. / Tochigi : « Azumarikishi Uroko » Daiginjo Genshu 1987

NAGAI SAKE INC. / Gunma : « Mizubasho Shizuku Daiginjo ice aged » 2003? ?

Kidoizumi Shuzo Co., Ltd. / Chiba : « Kidoizumi Afs » Yamahai Junmai 1984

Assemblage de M. Shinya Tasaki, « Toki no Shirabe »

https://www.youtube.com/watch?v=B18SYRjMA8c

https://tokisake.or.jp/en/

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 20 novembre 2020 à 14:45 et diffusé par :