Plus de 15,2 millions de dollars en soutien aux producteurs de Céréales et canola grâce au Programme d'assurance stabilisation des revenus agricoles





LÉVIS, QC, le 20 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Afin de répondre aux besoins des producteurs de céréales et de canola, La Financière agricole du Québec procède au versement de la première avance de compensation de l'année d'assurance 2020 au Programme d'assurance stabilisation des revenus agricoles (ASRA). Le montant brut de cette avance est de 15,2 millions de dollars. Après le prélèvement de la contribution, un montant net de 3,7 millions de dollars sera versé aux producteurs d'avoine et de blé. Ce montant net représente 27,33 $/ha pour l'avoine, 22,53 $/ha pour le blé d'alimentation humaine et 17,76 $/ha pour le blé d'alimentation animale.

Rappelons que ces sommes permettront aux producteurs de combler l'écart de revenu et d'avoir accès à des liquidités dans un contexte où le prix de vente est inférieur au coût de production.

Citations

« Les producteurs de céréales contribuent à notre économie et à notre garde-manger collectif. Face aux défis importants auxquels ils sont confrontés, notre gouvernement continuera de les appuyer et de leur donner les outils dont ils ont besoin pour gérer les risques et maintenir leurs activités. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« Le soutien de La Financière agricole en matière d'assurance et de protection de revenu s'avère essentiel, car il permet aux entreprises agricoles de gérer les risques liés à leur production dans un contexte où les prix du marché fluctuent. »

M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

Faits saillants

Programme d'assurance stabilisation des revenus agricoles

Programme de type collectif qui protège contre la fluctuation des prix et des coûts de production

Paiements versés lorsque le prix de vente moyen d'un produit est inférieur au revenu stabilisé ajusté, lequel est basé sur le coût moyen de production des entreprises spécialisées

Programme financé aux deux tiers par La Financière agricole et au tiers par les adhérents. Les montants nets versés excluent les contributions des adhérents

Productions couvertes : agneaux, bouvillons et bovins d'abattage, céréales (avoine, blé, orge) et canola, porcelets, porcs, veaux d'embouche, veaux de grain

La Financière agricole du Québec, c'est...

Une relation d'affaires avec près de 24 000 entreprises agricoles et forestières

Une offre de produits et de services de qualité en financement, en assurance et en protection du revenu

Une relève agricole au coeur de ses priorités avec une aide financière directe et adaptée à sa réalité, dont 10,8 millions de dollars accordés à 462 jeunes entrepreneurs

Une équipe soucieuse des besoins des producteurs agricoles et des enjeux en agriculture

Une participation active à l'essor économique du Québec et de ses régions :

Des valeurs assurées s'élevant à 4,1 milliards de dollars et le versement de 2 milliards de dollars au cours des cinq dernières années dans le cadre de ses programmes de gestion des risques

Un portefeuille de garanties de prêts atteignant 5,78 milliards de dollars

Lien connexe

Information

