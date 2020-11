Blue Diamond Resorts Annonce l'Ouverture du Starfish Cayo Guillermo Resort





TORONTO, 20 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- À compter du 10 décembre 2020, Blue Diamond Resorts commencera les opérations de Starfish Cayo Guillermo à Cuba. Le complexe tout compris, anciennement connu sous le nom de Club Cayo Guillermo, accueillera les clients pour des vacances sûres et relaxantes au paradis avec des chambres mises à jour et des équipements modernisés. L'ouverture de Starfish Cayo Guillermo marquera la 20e propriété du groupe canadien de gestion de resorts à Cuba.



«Nous sommes ravis d'accueillir Starfish Cayo Guillermo dans la famille Blue Diamond Resorts et d'offrir nos normes de service uniques et des équipements mis à jour aux clients de cet hôtel populaire», a déclaré Mohamad Fawzi, Directeur Général de Blue Diamond Resorts Cuba.

Niché sur les côtes vierges de Cayo Guillermo, le Starfish Cayo Guillermo est entouré de jardins luxuriants et d'espaces en plein air offrant une atmosphère paisible aux clients de tous âges pour profiter d'une escapade relaxante. Avec des mises à jour modernes des espaces communs, des restaurants et de la majorité de ses 296 chambres, Starfish Cayo Guillermo propose une variété d'options d'hébergement pour convenir à tous les styles de vacances, des retraites romantiques pour couples aux escapades familiales mémorables, y compris deux maisons exclusives situées dans la partie la plus calme de l'hôtel.

Avec ses plages de sable blanc pittoresques, ses eaux cristallines et peu profondes et ses immenses dunes de sable, Cayo Guillermo offre aux amateurs de soleil le cadre idéal pour leurs prochaines vacances. De la détente sur la plage immaculée à la pratique de sports nautiques -comme le kitesurf au Centre international de Kitesurf de Cayo Guillermo sur le terrain - et la visite des sites de plongée à proximité, l'île tropicale de Cayo Guillermo offre aux visiteurs une abondance de plaisir dans l'archipel des Jardins du Roi (Jardines del Rey) du centre de Cuba.

Le programme de Vacances Sécurisées de l'entreprise protège à la fois les invités et les membres du personnel avec neuf piliers de protection, y compris de nouvelles directives de distance physique, une formation accrue du personnel, une approche de nettoyage à 360 ° pour tous les espaces communs et les chambres d'une propreté éclatante, où chaque point de contact est soigneusement désinfecté .

Pour réserver des vacances au paradis au Starfish Cayo Guillermo, consultez votre agent de voyages ou voyagiste préféré ou visitez www.starfishresorts.com.

